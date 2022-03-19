كتاب من سلسلة مارفل يباع بمبلغ كبير

شهد مزاد علني أقيم في دار “كوميت كونكت” للمزادات بيع نسخة نادرة من سلسلة مارفل الهزلية تحتوي على ملاحظات بخط يد الناشر بمبلغٍ كبير وصل إلى 2,4 مليون دولار.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات فينيست زورزلو إن شخصًا، لم تكشف هويته، اشترى الكتاب الهزلي من خلال المزاد الذي أقيم عبر الإنترنت.

وأشار إلى أن النسخة المباعة احتوت على ملاحظات سجلها الناشر بخط اليد حول المبالغ التي سددها لكل كاتب وفنان شارك فيها.

يذكر أن هذه سلسلة مارفل المصورة انطلقت عام 1939، وحققت انتشارًا عالميًا، قبل أن تحوّل لأفلام وبرامج وألعاب فيديو، حظيت بشعبية كبيرة في أنحاء العالم كافة.

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