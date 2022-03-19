تعرف على أفضل برامج مدير الملفات للأندرويد

يعد تطبيق مدير الملفات شيئًا مهمًا فى هاتفك المحمول، حيث يُتيح التطبيق للمستخدم تنظيم كافة ملفاته مثل (الصور- المستندات)، كما تعتمد الشركات المُصنعة للهواتف المحمولة على مدير الملفات حيث تضع التطبيق ضمن البرامج الخاصة بها فمنها ما يفي بالغرض ومنها ما يكون دون ذلك ولا يلبى الاحتياجات الخاصة بالمستخدم، وهنا يقوم المستخدم بالبحث عن بديل آخر برنامج مدير الملفات.

أولاً: برنامج Files By Google

إذا كنت تبحث عن برنامج مدير الملفات لا يحتوى على أى تعقيدات فسيكون أفضل خيار لك هو تطبيق Files By Google، بدأ البرنامج كمدير للملفات صغير الحجم لأنظمة Android Go لكن سرعان ما قامت شركة جوجل بإضافة مميزات جديدة مما جعل التطبيق غني بالمميزات لكافة أجهزة أندرويد.

يمكنك من خلال هذا التطبيق تنظيف وحدة التخزين من الملفات غير المرغوب بها وكذلك الملفات الزائدة أيضًا وكل ذلك من خلال بعض النقرات فقط، كما أن الهاتف يتميز بصفة أخرى تميزه عن التطبيقات الأخرى وهى ميزة المشاركة والتى تمكن المستخدم من نقل الملفات والمجلدات من جهاز إلى جهاز أندرويد آخر بكل سهولة حيث يعمل التطبيق كبديل برنامج ShareIt أيضًا.

مميزات برنامج Files By Google

صغر حجم التطبيق فلا يشغل مساحة من جهازك الهاتف حيث أن التطبيق لا يشغل سوى 10 ميجابايت فقط من مساحة الهاتف.

فرز الملفات بناء على التاريخ والحجم والاسم.

سهل الاستخدام والتطبيق يناسب كافة المستخدمين.

يعمل تطبيق Files By Google كبديل لبرنامج ShareIt أيضاً حيث يمكنك من خلاله نقل الصور والملفات من جهاز إلى جهاز آخر.

لا يحتوي التطبيق على اى اعلانات والتى تكون مصدر إزعاج لدى المستخدم.

يمكنك حذف وتنظيف الملفات الزائدة من خلال عدة نقرات فقط.

يحتوى التطبيق على أيقونة البحث والذي تمكنك من البحث عن ما تريد بشكل أسرع.

يمكن للمستخدم أخذ نسخة احتياطية من كافة الملفات لتوفير مساحة على الجهاز.

عيوب تطبيق Files By Google

لا يأتى التطبيق مع دعم SMB أو FTP الذي يسمح لك بالوصول إلى ملفات الكمبيوتر.

لا يمكن للمستخدم إنشاء مجلدات فرعية.

تحميل تطبيق Files By Google من هنا

ثانيًا: برنامج MiXplorer

هو برنامج مدير الملفات ويعد من أفضل برامج مدير الملفات على أجهزة الأندرويد حيث يحتوي البرنامج على العديد من المميزات التي يمكن أن تطغى على أولئك الذين كانوا يستخدمون ES File Explorer لسنوات، حيث يحتوي التطبيق على واجهة حديثة تناسب كافة المستخدمين مع لوحة الشريط السفلي كما يمكن للمستخدم من خلاله إنشاء علامات تبويب ومهام متعددة باستخدام المجلدات الجديدة.

يتيح التطبيق لك كمستخدم لوحة مزدوجة للتبديل بسهولة بين مهمتين كما أنه يدعم عدد كبير من تنسيقات الملفات كما يمكنه ضغط الملفات وفك الضغط ومعالجة ملفات الـ PDF المحمية بكلمة مرور.

مميزات تطبيق MiXplorer

يتميز التطبيق بواجهة بسيطة تناسب كافة المستخدمين.

لا يحتوي التطبيق على إعلانات.

يحتوى التطبيق على لوحة مزدوجة.

يدعم تطبيق MiXplorer خاصية FTP / SMB

يُمكنك التطبيق من نسخ الملفات ونقلها.

يحتوى التطبيق على وظائف بحث متقدم.

يمكنك من خلال التطبيق تشفير الملفات وفك التشفير باستخدام تنسيق ملف Aescrypt.

عرض الصور حيث يدعم (GIF و SVG و TGA و ICO).

يعد التطبيق محرر نصوص وقي ومحرر كود.

يتيح لك التطبيق خاصيه التخصيص حيث يمكنك إختيار اللون الذي تريده بكل سهولة.

يتميز التطبيق بوظيفة إضافية لقارئ EPub و MobiPocket و PDF.

عيوب تطبيق MiXplorer

التطبيق ليس مجاني على موقع جوجل بلاي.

تحميل تطبيق MiXplorer

تحميل التطبيق من متجر جوجل بلاي مقابل 4.50 دولارا من هنا

ثالثاً: تطبيق ASTRO File Manger

هو برنامج مدير ملفات شائع جدًا حيث حصل التطبيق على أكثر من 150 مليون عملية تحميل من على متجر جوجل بلاى حيث يحتوي التطبيق على واجهة وتصميم حديث يناسب كافة المستخدمين كما أن التطبيق لا يحتوي على أى إعلانات، كما أن التطبيق يشمل لتنظيم الملفات ونقلها ونسخها كما يمكنك من خلاله تنظيف ذاكرة هاتفك الأندرويد.

يعتبر تطبيق Astro افضل تطبيق لمدير الملفات لانه يساعد فى فرز الملفات وتصنيفها حيث يتمتع التطبيق بالوصول السريع إلى كافة الملفات على مساحة الذاكرة الداخلية والخارجية وأيضاً بطاقة SD والمساحة السحابية من خلال مستكشف الملفات الخاص بها.

إذا كان ليس لديك مساحة تخزين كافية على هاتفك لجميع التطبيقات والألعاب التى ترغب فى تحميلها يمكنك باستخدام ASTRO File Manager Cleaner تحرير ذاكرة هاتفك الأندرويد مع توصيات لحذف الملفات والمجلدات التي تستهلك حجم كبير من ذاكرة هاتفك، كما يمكنك من خلال التطبيق فرز الملفات حسب الحجم ومعرفة أى من هذه الملفات يشغل حيز كبير من مساحة الهاتف.

مميزات تطبيق ASTRO File Manager

لا يحتوي التطبيق على أى إعلانات فلا يسبب إزعاج للمستخدم.

حصل التطبيق على شعبية كبيرة حيث قام بتحميلة أكثر من 150 مليون مستخدم.

يمكنك من خلالة عرض التنزيلات التى قمت بتحميلها مؤخرًا ونقلها إلى مجلد مختلف.

كما يُمكنك التطبيق من فرز الملفات وتصنيفها حيث يمكنك الوصول السريع إلى كافة الصور والملفات الموجودة على ذاكرة الهاتف الداخلية أو الخارجية وتنظيمها بكسل سهولة.

يمكنك التحكم فى كافة الملفات الرقمية من خلاله.

يمكنك من خلال التطبيق تنظيف وحذف الملفات الزائد على هاتفك بشكل بسيط.

يتيح لك التطبيق تحقيق أقصى استفادة من مخازن السحابة الخاصة بك وإدارتها جميعًا معًا فى تطبيق واحد.

يمكنك من خلال التطبيق نسخ التطبيقات احتياطيًا بسهولة إلى بطاقة SD الخاصة بك، واستعادة جميع تطبيقاتك بسهولة بعد إعادة تعيين إعدادات المصنع أو حذف تطبيقات متعددة.

وضحنا لحضراتكم من خلال هذا المقال افضل الطرق التي يمكنكم من خلالها التحكم في مدير الملفات وذلك عن طريق افضل 3 برامج لمدير الملفات وكل ما يخصها من معلومات ومميزات وطرق تحميل.