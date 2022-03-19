ضاعا في متاهات الأمازون.. وولدا مجددا بعد إنقاذهما

أسدل الستار أخيرًا على قصة الطفلين البرازيليين غلوكو، وغليسن اللذين تاها في غابات الأمازون لمدة 25 يومًا، بعدما عثر عليهما في منطقة تبعد 35 كم عن المكان الذي فقدا فيه.

وكان الطفلان، البالغان من العمر 7 و9 سنوات، قد ضاعا يوم 18 فبراير الماضي، بعدما خرجا في رحلة لصيد العصافير في الغابة الواقعة في منطقة مانيكوري التابعة لمدينة ماناوس، عاصمة ولاية الأمازون.

وقال منسق المنطقة الصحية للسكان الأصليين في ماناوس، غانواريو كارنيرو دا كونيا نيتو، إن أحد معارف العائلة عثر على الطفلين بالصدفة أثناء بحثه عن الحطب، بعدما فقد الجميع الأمل بالعثور عليهما، عقب إيقاف عمليات البحث بعد أسبوعٍ من ضياعهما.

وأشار إلى أن الطفلين اعتمدا خلال إقامتهما في الغابة على تناول نبتة السورفا الغنية بالكربوهيدرات والدهون، وشرب مياه الأمطار والبحيرات، وقال إن الطفلين كانا في حالةٍ وهن شديد لحظة إنقاذهما.

يذكر أن المسؤول أكد تحسن صحة الطفلين بعد حصولهما على الرعاية الطبية اللازمة.

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