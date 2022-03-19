تيك توك يصبح الشريك الرسمي لمهرجان كان السينمائي

أعلنت شركة تيك توك الاجتماعية عن شراكة جديدة بينها وبين مهرجان كان السينمائي العالمي.

وقالت الشركة في بيانٍ رسمي إنها ستُتيح لمشتركيها متابعة أحداث المهرجان من زوايا فريدة، حيث سيكونون قادرين على متابعة كواليس المهرجان، وصعود النجود على درجه الشهير، بالإضافة إلى عرض المقابلات التي يتم إجراؤها مع النجوم.

وأشارت الشركة إلى أنها ستنظم مسابقة لمقاطع الفيديو القصيرة الخاصة في المهرجان ستمنح الفائزون في نهايتها جوائز قيمة.

من جانبه، قال المندوب العام للمهرجان تييري فريمو إن هذه الشراكة ستسمح لجمهور واسع بالاطلاع على أحداث المهرجان، خاصةً أن تطبيق تيك توك يحظى بشعبية كبيرة في العالم، وبعدد مستخدمين يفوق المليار مستخدم.

وبهذه الشراكة؛ انضم تطبيق تيك توك لقائمة الشركات التي ترعى المهرجان العالمي للأفلام الروائية الطويلة كدار شوبار للمجوهرات، وشركة Bmw لصناعة السيارات، ومجموعة كيرينغ للسلع الفاخرة.

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