دراسة جديدة تؤكد عدم تكاثر فيروس كورونا في الدماغ

كشفت دراسة جديدة، أجراها علماء تابعون لجامعة هيدرسفيلد الإنجليزية، عن التأثير الذي يتركه فيروس كورونا على الدماغ.

وأظهرت الدراسة، التي نشرت في دورية “مولكيولر نيوروبيولوجي”؛ أن الفيروس التاجي لا يتكاثر في الدماغ، لكنه يؤدي إلى استجابات مناعية، تم تفسيرها باستمرار بعض الأعراض كضباب الدماغ، وفقدان الذاكرة.

وأشار الباحثون إلى أن الالتهاب الذي يسببه فيروس كورونا يؤدي إلى حدوث تلف عصبي في الدماغ لدى بعض المرضى.

وكانت دراسة أخرى قد أكدت وصول الفيروس إلى الدماغ من خلال الأنف.

يذكر أن الباحثين أكدوا حاجتهم للقيام بدراسات عديدة؛ من أجل معرفة التأثيرات طويلة الأمد لفيروس كورونا.

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