إطلاق البرومو الرسمي لمسلسل فاتن أمل حربي

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل “فاتن أمل حربي” عن البرومو الرسمي للعمل المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني.

وتصدرت الفنانة نيللي كريم الفيديو، حيث ظهرت فيه وآثار وعلامات الضرب التي تعرضت لها على يد زوجها باديةً على وجهها.

ويتناول المسلسل قضية اجتماعية مهمة تتعلق بحضانة الأم المطلقة لأطفالها، عند زواجها مرة أخرى.

وتلعب نيللي كريم في هذا العمل دور موظفة في الشهر العقاري، تحدث مشكلات بينها وبين زوجها الذي يلعب دوره الممثل شريف سلامة، الأمر الذي يدفعها إلى اللجوء إلى المحاكم؛ من أجل حل هذه الخلافات.

يذكر أن مسلسل “فاتن أمل حربي” سيكون من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وبطولة نيللي كريم، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت، محمد التاجي، فادية عبد الغني، علاء جيلان، وغيرهم من الفنانين.

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