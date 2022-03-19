الرومانيون يستقبلون أطفال أوكرانيا بالورود والألعاب

في محاولة لرسم البسمة على شفاه أطفال أوكرانيا النازحين إلى رومانيا، قام حرس الحدود الروماني بتزيين جسر تاريخي يقع فوق نهر تيسا بالورود والألعاب.

حيث ساعد حرس الحدود مجموعةً من المتطوعين عمدت لوضع الألعاب على طول الجسر، الذي دُمر خلال الحرب العالمية الثانية، وأعيد بناؤه في القرن الحالي.

وكان الجسر الذي يربط بين مدينتي Solptvino الأوكرانية و Marmatiei Sighetu الرومانية، قد شهد منذ بداية الحرب في أوكرانيا حركةً كبيرةً من العائلات الأوكرانية الهاربة من ويلات الحرب.

ونشرت شرطة الحدود في المدينة على حسابها في موقع فيس بوك صوراً للجسر، وعليه الألعاب والهدايا وعلّقت عليها بالقول: ابتسام الأطفال الذين يختارون ألعابهم، وفرحتهم عندما يتلقون الحلوى من شرطة الحدود تخفف الآلام الظاهرة في أعين أمهاتهم.

يُذكر أنّ تصرف الشرطة الرومانية حظي بثناء كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أبدوا إعجابهم بإنسانيتهم.

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