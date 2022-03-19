مايكروسوفت توفر خدمة Xbox Cloud Gaming على أجهزة Steam Desk

في إطار سعيها لتطوير متصفح Edge، قامت شركة مايكروسوفت بتوفير خدمة Xbox Cloud Gaming على أجهزة Steam Desk بشرط تشغيلها من المتصفح.

ولتفعيل الخدمة يجب على المستخدم تثبيت الإصدار التجريبي من متصفح Edge، وتشغيل بعض مهام واجهة سطر الأوامر، ومن ثم تشغيل Halo Infinite والألعاب الأخرى من أي مكان يريده المستخدم بشرط وجود اتصال بشبكة الإنترنت.

وأشارت شركة مايكروسوفت الأمريكية إلى أنها تسعى لتوفير المزيد من الألعاب على متصفح Edge، الخاص بها خلال الفترة القادمة، بهدف إرضاء المستخدمين ومنافسة المتصفحات الأخرى.

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