تحديث iOS 15.4 – استنزاف غير مبرر للبطارية في بعض هواتف الايفون

أطلقت ابل تحديث iOS 14.5 الأسبوع الماضي وقام العديد من المستخدمين بتنزيل وتثبيت التحديث على هواتف الايفون الخاصة بهم ثم ما لبثت الشكاوى أن تصاعدت بعدها بخصوص استنزاف غير مبرر للبطارية.

تحديث iOS 15.4 قدم العديد من المزايا أهمها إمكانية فتح هواتف ايفون 12 وايفون 13 أثناء ارتداء الكمامة على الوجه دون الحاجة لإنزالها أو نزعها عن الوجه لفك قفل الايفون بواسطة تقنية التعرف على الوجه Face ID ومزايا أخرى مثل إضافة وجوه تعبيرية جديدة وميزة الدفع من خلال الايفون وإصلاح ما يقرب من أربعين مشكلة مختلفة وسد ثغرات متعددة.

على منتدى ابل الرسمي للدعم الفني وعبر شبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر ويوتيوب وغيرهم، ظهرت عديد الشكاوى بخصوص استنزاف شحن البطارية سريعاً بعد التحديث إلى iOS 15.4 مؤخراً.

مشكلة استنزاف البطارية هي مشكلة طرأت بعد التحديث مباشرة في هواتف ايفون بالفعل لديها بطارية جيدة مما يشير بأصابع الاتهام إلى التحديث الجديد iOS 15.4.

بعد تحديثات iOS – سواء التحديثات السنوية أو التحديثات الفرعية الكبيرة نسبياً – عادة ما تستنزف البطارية حتى يقوم نظام التشغيل بترتيب أوراقه واسترجاع الأداء الطبيعي الذي لا يثقل كاهل البطارية ويستنزف طاقتها.

إن لم تكن هناك مشكلة بالفعل في بطارية الايفون سوف يأخد الأمر عدة أيام قبل أن تعود البطارية لأدائها الطبيعي وهو ما لا يستدعي أي شكل من أشكال القلق.

إن لم تعود البطارية لأدائها الطبيعي فهذا على الأرجح خلل واضح في النظام بسبب التحديث يستدعي تدخل ابل بتحديث لاحق، وعلى كل حال فإن ابل تراقب الموقف عن كثب.

يمكنك التأكد من صحة البطارية Battery Health في هاتف الايفون الخاص بك باتباع التعليمات المرفقة في هذا المقال: كيفية معرفة حالة بطارية الايفون

إذا كانت البطارية الخاصة بك بحالة جيدة، فمشكلة البطارية مشكلة طارئة سوف يتم حلها – تلقائياً أو بتدخل من ابل – فلا داعي للقلق. لا تنسى أن يكون الشاحن معك أو (باور بانك) حتى تعيد شحن البطارية لحين حل المشكلة.