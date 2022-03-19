لن تحصل على شاحن حتى مع هواتف الفئة المتوسطة التي أطلقتها سامسونج مؤخراً!

أزاحت سامسونج الستار عن ثلاث هواتف ذكية جديدة من هواتف الفئة المتوسطة وهي Galaxy A73 و Galaxy A53 و Galaxy A33 وجميعها هواتف من الجيل الخامس “5G” هي هواتف ممتازة جداً من حيث المواصفات وعتاد الهاردوير الداخلي.

ولكن كما هو متوقع، لن تحصل على سماعة أذن مع أي من الهواتف الثلاثة. ولكن هل تعلم ما هو الأسوأ من ذلك؟ دعني أخبرك بالخبر السيء وهو أن الشركة الكورية قررت إزالة الشاحن حتى من علب هواتف الفئة المتوسطة التي أطلقتها للتو.

هذا يعني أنك مُضطر على شراء شاحن بشكل منفصل على نفقتك الخاصة للاستفادة من سرعة الشحن التي تدعمها هواتف السلسلة وهذا طبعاً في حالة أنك لا تمتلك بالفعل شاحن قادر على شحن هذه الأجهزة بقدرة 25 وات.

مع الافتراض بأنك لا تمتلك شاحن بالفعل، فبالتأكيد هذه أخبار سيئة للغاية وحركة غير لطيفة بالمرة من شركة سامسونج لأنها بمثابة دعوة لجميع الشركات المنافسة بالقيام بنفس الحركة السخيفة وإزالة الشاحن من علب الهواتف الاقتصادية رخيصة الثمن.

بدأت شركة سامسونج العام الماضي في إزالة محول التيار الكهربائي (الشاحن) من علب هواتف سلسلة Galaxy S21، وبعد ذلك تبعتها هواتف الشركة الرائدة الأخرى القابلة للطي.

ولكنها لم تتخلص من الشاحن مع هواتفها متوسطة المدى أو الاقتصادية. ولكن يبدو أن الشركة اتخذت قرارها بضرورة إزالة الشاحن من علب كل من Galaxy A73 و A53 و A33 على الرغم من كونها هواتف تستهدف مستخدمي الفئة المتوسطة والاقتصادية أصحاب الميزانيات المحدودة.

لا داعي من أن تشعر بالإحباط إذا كنت تود شراء أي من هذه الهواتف، فأعتقد أننا جميعاً كنا في انتظار حدوث ذلك عاجلاً أم آجلاً، الأمر كان مجرد وقت لرؤية من سيبدأ لعبة إزالة الشاحن من علب الهواتف الرخيصة ميسورة التكلفة، وها هي سامسونج تعلنها صريحة وتقول لك دون أي حرج ” يجب أن تحصل لنفسك على شاحن على نفقتك الخاصة”.

وبالتالي إذا كنت لا تمتلك شاحن بالفعل أو لديك شحن ضعيف أقل من 25 وات، فسيتعين عليك شراء شاحن جديد بشكل منفصل. أيضاً تذكر أن تبتاع لنفسك محول USB-C to 3.5 mm إذا كنت تخطط لاستخدام سماعة أذن سلكية بمقبس 3.5 ملم لأن هذه الهواتف لا تأتي بمقبس لسماعة الرأس 3.5 ملم.