خمسينية تحافظ على رشاقتها باتباع نظام غذائي غريب

أصبحت الخمسينية البريطانية أندريا صنشاين حديث وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب النظام الغذائي الغريب الذي تتبعه من أجل الحفاظ على رشاقتها.

وتحرص المرأة البالغة من العمر 53 عاماً على تناول 150 بيضة، و22 رطلاً من البطاطا الحلوة، بالإضافة لممارسة تمارين كمال الأجسام لمدة 3 ساعات يومياً.

وقالت الجدة البريطانية إنّها تستهلك يومياً 3500 سعرة حرارية، توزعها على 6 إلى 8 وجبات تتناول خلالها البيض، البطاطا الحلوة، الخضراوات، وأشارت إلى أنّ نظامها الغذائي يشرف عليها اختصاصيون، وأكدت سعادتها بالرشاقة التي تتمتع بها.

يُذكر أنّ النظام الغذائي الخاص بأندريا، أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين قالوا إنّ إصرارها وحماسها للرياضة يدرّس.

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