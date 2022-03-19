أعمال خليجية تاريخية منتظرة في رمضان 2022

سيشهد الموسم الرمضاني القادم ولادة مجموعة كبيرة من المسلسلات الخليجية، التي ستركز في معظمها على إحياء ماضي الأجداد، من خلال تناولها مجموعة من الحقب التاريخية التي شهدتها المنطقة.

وسيشارك في هذه المسلسلات نخبة من نجوم الدراما الخليجية، الذين اعتاد المشاهد على متابعتهم في الموسم الرمضاني.

وفيما يلي أهم المسلسلات الخليجية التاريخية، التي ستُعرض في رمضان 2022.

1- سنوات الجريش: سيروي أحداث واقعية شهدتها منطقة الخليج العربي في فترة الحرب العالمية الثانية.

المسلسل من تأليف محمد النابلسي، وبطولة حياة الفهد، عبد الله الخضر، هبة الحسين، حبيب غلوم، حمد العماني، ليلى السلمان، حسن البلام، سيتفاني صليبة وغيرهم.

2- العاصوف الجزء الثالث: يعد هذا العمل من المسلسلات المنتظرة خاصةً بعد نجاح الجزأين السابقين.

وسيتطرق الجزء الجديد لمرحلة حرب الخليج، وانعكاسات الحرب على دول الخليج والوطن العربي.

وسيواصل الفنان ناصر القصبي لعب دور البطولة في هذا المسلسل، كما سيشهد الجزء الجديد مشاركة مجموعة من الفنانين أمثال عبد الله السناني، ريم عبد الله، حبيب الحبيب، ريماس منصور، وزارا البلوشي.

3- الزقوم: يروي قصة قرية يتعرض سكانها لأحداث مختلفة في الفترة ما بين أربعينيات القرن الماضي والتسعينيات، وبداية الألفية.

العمل من تأليف إسماعيل عبد الله، وإخراج أحمد يعقوب، وبطولة فاطمة الحوسني، هيفاء حسين، سعد الفرج وغيرهم.

4- محمد علي ورد2: يروي الجزء الجديد قصص تجار كويتيين في أربعينيات القرن الماضي، ويسلط الضوء على قيم الأمانة والوفاء.

المسلسل كتبه محمد أنور وأخرجه مناف عبد الله، وسيلعب بطولته نخبة من النجوم نذكر منهم: سعد الفرج، محمد المنصور، جاسم النبهان، زهرة الخرجي، خالد أمين وغيرهم.

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