العصمة في إيدي يعيد أحمد حلمي وهنا زاهد للسباق الرمضاني

أعلن الفنانان المصريان أحمد حلمي وهنا الزاهد عودتهما للموسم الرمضاني، من بوابة المسلسل الإذاعي “العصمة في إيدي”.

ونشر الفنان المصري إدوارد صورةً لأحمد حلمي وهنا الزاهد من كواليس التسجيل، ودعا متابعيه لمتابعة المسلسل الكوميدي الذي سيبث عبر شبكة راديو النيل.

ومسلسل العصمة في إيدي من تأليف وإخراج مجدي الكوتش، وبطولة أحمد حلمي، هنا الزاهد، إدوارد، ومي كساب.

وكان أحمد حلمي وهنا الزاهد قد أعلنا في وقتٍ سابقٍ غيابهما عن الموسم الرمضاني، بسبب انشغالهما في تصوير مجموعة من الأفلام السينمائية.

يُذكر أنّ أحمد حلمي يواصل تصوير مشاهده في فيلم “العيل”، الذي سيلعب فيه دور اختصاصي اجتماعي يقوم بدراسة حالة المساجين ويكتب تقارير عنها.

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