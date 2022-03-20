تقرير – ابل قد تتعاون مع شركة بورش لإنتاج سيارتها المنتظرة!

لم يعد يخفى على أحد أن ابل تعمل حالياً على تطوير سيارة ذكية ولا تلبث الأخبار والشائعات تتوالى بين الحين والآخر، والآن هناك أخبار عن احتمالية تعاون مشترك بين ابل وشركة السيارات الرياضية بورش.

نقلاً عن وكالة رويترز، فقد صرح الرئيس التنفيذي لشركة بورش أن مديري الشركة قد سافروا في أواخر العام الماضي إلى الولايات المتحدة لمناقشة مشاريع مشتركة محتملة مع شركة ابل وكذلك مع بعض شركات التكنولوجيا الأخرى.

وأضاف الرئيس التنفيذي أوليفر بلوم خلال مؤتمر بالفيديو عبر الإنترنت إن بورش وابل تتعاونان تقليديًا بشكل وثيق وأنهما “على وفاق” لكنه أضاف أنه من السابق لأوانه اتخاذ أي قرارات بشأن المشاريع المستقبلية. لم يعط تقرير رويترز أي تفاصيل أخرى إضافية.

ستثير تلك التصريحات المشفرة بلا شك التكهنات حول شراكة ابل مع بورش لإنتاج سيارة ذكية خاصة بشركة ابل.

ابل من المتوقع أن تدخل في شراكة مع أحد شركات تصنيع السيارات إذا قررت المضي قدماً وإطلاق سيارة كاملة. كلاً من شركتي بورش وابل لديهما خبرة واسعة في مجاليهما وأكثر من ذلك يثق فيهم العملاء ويحملون صورة ذهنية مميزة عنهما.

مع ذلك ، من المحتمل أن يتسبب ذلك في صعوبات عندما يتعلق الأمر بالاسم والسمعة والعلامة التجارية، لأن كل شركة سوف ترغب في أن يسود اسمها الخاص.

سابقاً، كان هناك حديث حول شراكة بين ابل وشركة هيونداي الكورية إلا أن التقارير لاحقاً أفادت فشل المفاوضات بين الطرفين.

لهذا السبب يعتقد الكثيرون أنه من المرجح أن خيار ابل هو الابتعاد عن التعاون المباشر مع شركات السيارات الكبرى الشهيرة وإنما التعاون مع شركات متخصصة في تصنيع وتجميع السيارات مثل شركة Magna التي تنتج سيارات BMW و تويوتا ومرسيدس وغيرها، وبذلك تضمن ابل أن يكون لها مطلق الحرية في وضع وتنفيذ الخطط دون أن ينازعها أحد في علامتها التجارية.

ما نعرفه حتى الآن عن سيارة ابل أنها ستكون سيارة كهربائية صديقة للبيئة، كما ستعمل بنظام متطور خاص بالقيادة الذاتية، ونظام تشغيل من تطوير ابل متوافق بشكل كبير مع أجهزتها المختلفة.