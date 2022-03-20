تعرف على بعض المزايا الجديدة التي سيجلبها أندرويد 13 إلى هاتفك

طرحت شركة جوجل مؤخراً إصدار المعاينة الثاني من نظام أندرويد 13 ومنذ أن تم إطلاق نسخة المطورين الأولى ونحن نسمع عن عدد كبير من المزايا التي يمكن أن نراها في نظام التشغيل التالي لشركة جوجل.

اليوم لدينا تسريب جديد من موقع 9To5Google والذي أكد على عدد كبير من المزايا الجديدة التي يحملها نظام أندرويد 13 وتأتي على راسها ميزة محرر الــ Clipboard وبعض المزايا الأخرى المثيرة للاهتمام.

منذ أن طرحت شركة جوجل نسخة المطورين الأولى من نظام أندرويد 13 بدأنا نسمع عن بعض المزايا الجديدة التي نتمنى رؤيتها واختبارها على أرض الواقع ولكن لو أردت رأيي الشخصي فهي لا تستحق الكتابة عنها.

ولكن ها هو إصدار المعاينة الثاني تطلقه شركة جوجل بعدد أكبر من المزايا التي ينبغي التطرق إليها والوقوف عليها لبعض الوقت. هذه هي البداية، وإذا كنت متحمس لتجربة المزايا الجديدة ينبغي أن تكون مستعد لتجربة الإصدار التجريبي الأول الذي نتوقع إطلاقه الشهر المقبل بمجرد أن تعقد الشركة الأمريكية مؤتمر Google I/O 2022.

سيأتي أندرويد 13 مع محرر للــــ Clipboard

قدم لنا تطبيق Gboard ميزة الحافظة التي نستخدمها طول الوقت والتي تعتبر من أبرز المزايا التي تجعلنا نفضل هذا التطبيق على أي تطبيق لوحة مفاتيح أخر.

فبمجرد أن تحاول أن تنسخ نص أو تلتقط لقطة شاشة، فيتم إضافتها إلى الحافظة “Clipboard” وأثناء استخدامك للوحة مفاتيح Gboard يكون لديك القدرة على الوصول إلى جميع العناصر التي احتفظت بها في حافظة الــ “Clipboard”.

وفي الوقت الحالي يمكنك أن تلصق أي نص بسهولة شديدة في الحقل النصي بمجرد النقر على النص. ولكن أنت تتساءل الآن ما الجديد في أندرويد 13، أليس كذلك؟

حسناً، سيسمح لك أندرويد 13 بالتعديل على العناصر الموجودة بالفعل في حافظة الـ Clipboard الخاصة بك من أجل تسهيل استخدامك أثناء الكتابة وبمجرد أن تنسخ جزءًا بسيطاً من النص سوف تحصل على معاينة صغيرة في الزاوية السفلية من الشاشة كما لو كنت تلتقط لقطة سكرين شوت.

من هناك سترى أيقونة القلم الرصاص التي تتيح لك إمكانية تعديل المحتوى والفكرة من هذه الميزة أنها ستساعدك إذا كنت تريد أن تلصق شيئاً ما في أماكن متعددة ولا تريد تعديل النص في كل مرة تحاول فيها أن تقوم بإلصاقه.

شريحة الحساب في شريط الحالة

بالإضافة إلى ميزة محرر الـــ Clipboard فإن أندرويد 13 سيجلب ميزة تُعرف باسم “Chip” في شريط الحالة التي تظهر ملف التعريف الخاص بك النشط في الوقت الحالي وستعرض هذه الشريحة صورة الملف الشخصي الفعلية واسم الحساب وسترى هذه المعلومات أثناء عرض مركز الإشعارات أو حتى عندما لا يتم عرضه بشكل كامل. لاحظ أن هذه الشريحة السريعة ستكون بمثابة اختصار سريع للتبديل بين الحسابات الخاصة بك على الهاتف.

الوضع المظلم أثناء النوم

في الوقت الحالي يتيح لك نظام أندرويد القدرة على التبديل والانتقال إلى الوضع المُظلم من لوحة الإعدادات السريعة أو بناءً على شروق الشمس وغروبها في منطقتك أو الجدول الزمني الذي تحدده بنفسك.

ولكن يبدو أن مطوري أندرويد 13 سيجلبون وضع جديد باسم “وضع النوم” والذي من شأنه أن يعمل على التبديل إلى الوضع المظلم تلقائياً في وقت النوم الحالي بناءً على تطبيق Digital Wellbeing.

هذه الميزة الجديدة تسمح بالانتقال إلى الوضع المظلم بناءً على إعدادات أكثر تعقيداً من الإعدادات الصريحة التي تقدمها أنظمة أندرويد الحالية. فعلى سبيل المثال ستكون قادراً على استبعاد أيام معينة من الأسبوع أو التبديل إلى الوضع المظلم بمجرد وضع الهاتف على الشاحن.