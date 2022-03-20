رحيل الفنان والمخرج المصري الكبير زكي فطين

فُجِعَ الوسط الفني المصري والعربي بوفاة الفنان والمخرج زكي فطين، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 61 عاماً، بعد صراع مع المرض.

وكان الفنان الراحل قد عانى من المرض في السنوات الأخيرة من حياته، حيث أصيب في العام 2019 بسرطان الرئة، قبل أن يعلن تعافيه منه، ليعود ويعلن في العام 2021 إصابته بورم في المخ.

ونعى عدد كبير من الفنانين المصرين الفنان الراحل بكلمات وعبارات مؤثرة.

وُلد زكي فطين عبد الوهاب عام 1961 لعائلة فنية، فوالده المخرج الراحل فطين عبد الوهاب، ووالدته الفنانة ليلى مراد.

تلقى دروسه الأولى في الإخراج في المعهد العالي، ومن ثم تزوج الفنانة سعاد حسني لعدّة أشهر ثم انفصل عنها.

مشواره الفني بدأ كمخرج مساعد، وعمل خلال حياته مع كبار المخرجين في عصره كسمير سيف، وعلي بدرخان، قبل أن يخرج في العام 1996 فيلمه الأول رومانتيكا.

قدّم خلال حياته مجموعة كبيرة من الأفلام والمسلسلات، نذكر منها أهل كايرو، دوران شبرا، طرف ثالث، العراف، الصندوق الأسود، الفاجومي، حرام الجسد، عمر الأزرق، وغيرها من الأعمال.

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