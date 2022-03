توقعات بتقلبات جوية واستمرار للمنخفض الصحراوي في المنطقة الشرقية

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، بحدوث تقلبات جوية على أغلب مناطق الشمال مع أجواء غائمة وفرصة لسقوط أمطار متفرقة مع تحسن الرؤية الأفقية هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي.

وقال المركز الوطني إنّ الرياح النشطة تكون قوية أحياناً على بعض المناطق قد تصل سرعتها إلى « 60 » كم / س خاصةً على المناطق الساحلية؛ مما قد يسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية خاصة علي بعض المناطق الشرقية.

وأوضح المركز أنّ درجات الحرارة تسجل انخفاضا ملحوظا هذا اليوم، ويوم الاثنين على أغلب المناطق، حيت تتراوح درجات الحرارة على مناطق الشمال ما بين « 12- 18 » مْ، وعلى أغلب مناطق الجنوب ما بين « 23 – 29 » مْ، ولا تتجاوز « 07 » مْ على مناطق الجبل الأخضر.

وتوقع المركز أن تكون الأمطار جيدة يوم الغد الاثنين والثلاثاء علي مناطق الشمال الشرقي، وخاصة مناطق الجبل الأخضر تصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد «التبروري»؛ مما قد يسبب جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

