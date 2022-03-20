تطبيقات الأسبوع للاندرويد – عروض حصرية وتطبيقات عملية تحتاجها على هاتفك!

أهلاً ومرحباً بكم معنا ومع عدد أسبوعي جديد من مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. بالطبع وكما تعلمون، متجر جوجل بلاي يزخر بملايين التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في تسيير أمور حياتنا وأعمالنا اليومية بشكل لم يسبق له مثيل. فهناك العديد من أنواع التطبيقات التي لديها القدرة على مساعدتك في إنجاز أعمالك ووظائفك اليومية. ولكن نتيجة تعدد الخيارات، فقد تشعر بالارتباك قليلاً ولا تعلم ما هي التطبيقات التي تستحق أن تتواجد على هاتفك الأندرويد.

حسناً، لا داعي للقلق، فهذه هي وظيفتنا في “أخبار التطبيقات” أن نبحث من أجلكم عن أفضل التطبيقات المجانية والمدفوعة التي تستحق أن تتواجد على هاتفك والتي يمكنها مساعدتك في روتين حياتك. فقط تذكر متابعتنا يوم الأحد من كل أسبوع، وستجد في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد العديد من الخيارات الرائعة. اسمحوا لنا ألا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من ذلك وتعالوا بنا لنعرفكم على القائمة التي أعددناها من أجلكم.

1- اغاني رمضان القديمة

أعتقد أنك لا تحتاج مني أن أشرح لك ما هو تطبيق “أغاني رمضان القديمة” – رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير ودائماً في أطيب صحة وحال. التطبيق يحتوي على كم كبير من الأغاني التي تعمل بدون اتصال إنترنت. وحوي يا وحوي والمسحراتي ورمضان جانا وأهو جه يا ولاد وبكار وما أحلى أيامك وهاتوا الفوانيس والعديد من الأغاني الجميلة. إذا كنت من جيل الثمانينيات فسوف تعرف ما هي قيمة هذه الأغاني أما كنت من جيل الألفية الجديدة فأستطيع أن أضع رهاني على أنك سوف تستمتع بالاستماع إلى هذه الأغاني.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

2- Equalizer & Volume Boost

هل بدأت تشعر مؤخراً أن صوت الهاتف أصبح ضعيف ومنخفض للغاية؟ ربما السبب هو وجود بعض الأتربة في شبكة المكبر الصوتي، أو ربما صوت الهاتف منخفض أساساً ولا يوجد في يدك أي شيء لفعله. ولكن على الأقل قم بتجربة هذا التطبيق الرائع الذي سيعطي دفعة قوية لصوت الهاتف بشكل لم يسبق له مثيل. فإذا كنت تستمتع إلى الموسيقى على اليوتيوب فهذا التطبيق أكثر من رائع لإضافة مؤثرات صوتية مختلفة وجهير صوتي عالي وتضخيم الصوت دون تشويهه. لم تندم على تجربتك له، صدقاً.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

3- Document Scanner – Scan PDF

تطبيق Document Scanner هو تطبيق احترافي مدفوع الثمن يساعدك على مسح المستندات أو الكتب أو بطاقات التعريف الشخصية أو التقارير أو الإيصالات أو أي شيء أخر ضوئياً. التطبيق متاح مجاناً بشكل مؤقت ويحتوي على خاصية تنظيم جميع ملفات PDF أو إضافة المرشحات أو قص الصفحات والأجزاء الغير مرغوب فيها وتعديل الإطار وضبط معدل السطوع ومستوى التباين الخاص بالمستند ويحتوي على تقنية OCR للتعرف الضوئي على الحروف من أجل تحول الصور إلى PDF والقدرة على تحريرها والتعديل عليها وفي النهاية يتيح لك مشاركة الملفات عبر تطبيقات مختلفة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

إضغط هنا للتحميل

4- Turbo Followers for Instagram‏

في الحقيقة أنا لست من هؤلاء الأشخاص الذين يقضون معظم أوقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ولكني أستطيع أن أضمن لك زيادة قاعدة متابعيك على انستجرام من خلال هذا التطبيق خاصة وأنه يحظى بعدد ضخم من المراجعات الإيجابية. التطبيق يساعدك على اكتساب شهرة أكبر وزيادة عدد المتابعين لك والحصول على المزيد من الإعجابات والقلوب.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

5- Fas Translator

تطبيق Fas Translator هو بمثابة مترجم فوري، ولكن الأفضل من ذلك فهو يحتوي على ماسح ضوئي OCR للتعرف على النصوص داخل الصور ولكننا لسنا متأكدين من كيفية عمل الميزة الثانية. على كل حال، هذا التطبيق سيظهر فوق جميع التطبيقات الأخرى لكي يقوم بترجمة جميع الجمل والعبارات الأجنبية إلى أي لغة تقوم بإضافتها بنفسك. تطبيق رائع وسيساعدك على التواصل مع أصدقائك الأجانب على الواتس اب أو تطبيقات التواصل الأخرى بسهولة شديدة. أيضاً سيساعدك على متابعة الأخبار المحلية والعالمية بأي لغة تريدها. الميزة الحقيقية المفيدة في التطبيق أنه يحتوي على مترجم بجميع اللغات الأكثر شهرة واستخداماً وبهذا الشكل ستكون قادراً على التواصل مع أي صديق أجنبي بغض النظر عن لغته.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

6- تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

7- Memorize: Learn Japanese Words

هل لديك وقت فراغ كبير لا تعرف كيف تستثمره وتستفيد منه في شيء نافع ومفيد؟ حسناً، ما هو رأيك أن تتعلم لغة جديدة؟ أعتقد أن أفضل شيء للاستمتاع بوقت الفراغ هو تعلم شيء ينفعك في حياتك الاجتماعية أو حياتك المهنية. لحسن الحظ أن شركة LikeCrazy تقدم عروض حصرية ومجانية على تطبيقات التعليم الخاصة بها بين كل حين والأخر، وهذا الأسبوع تقدم لنا تطبيق يعلمك اللغة اليابانية بشكل مجاني.

تماما كما تتوقع، يحتوي التطبيق على أشهر الكلمات والمعاني والمفردات والعبارات الأكثر شهرة واستخداماً ويحتوي على اختبارات لتحفزك على الاستمرار والمواصلة في تعلم اللغة والعديد من المميزات التي تجعلك تتقن اللغة اليابانية في غضون أيام قليلة. بالطبع اللغة اليابانية صعبة للغاية، وأي مساعدة تقدم لنا يد العون في فهمها سيكون مرحب بها.

السعر : مجاني لفترة محدودة

إضغط هنا للتحميل

8- Egybest App

بالتأكيد وأنكم تعرفون موقع Egybest حق المعرفة نظراً لأنه يمكنك إيجاد أي محتوى تبحث عنه على هذا الموقع، سواء كان هذا المحتوى باللغة العربية أو الإنجليزية. التطبيق الجديد سيساعدك على الوصول إلى هذا المحتوى والتأكد من تواجده بشكل سريع للغاية. ستجد جميع الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات بدون أي إعلانات مزعجة وسخيفة تتسبب في تشتيت انتباهك وإهدار وقتك. التطبيق يمنحك القدرة على مشاهدة أفلامك المفضلة ومسلسلاتك التي تتابعها والاستمتاع بتجربة مشاهدة غامرة لا تشوبها شائبة. يمكنك البحث عن الأفلام داخل التطبيق وستجد يومياً محتوى جديد تتم إضافته بشكل متواصل وكل هذا بشكل مجاني دون أن تدفع في المقابل أي شيء.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

9- Wi-Fi Checker

يدّعي مطور تطبيق WiFi Checker أنه قادر على تعزيز قوة الإشارة وتحسين أداء الشبكة. في الواقع أنا لا أؤمن بمثل هذه التطبيقات من أجل تحسين الإنترنت، ولكنها تقوم بعمل رائع في تحليل قوة الإشارة والقنوات المتداخلة ويمكن أن تقدم لك معلومات غاية في الأهمية قد تساعدك في النهاية فعلاً على تحسين سرعة الإنترنت. فعلى سبيل المثال إذا اتضح لك أن هناك العديد من جيرانك المتصلين على نفس قناة الإنترنت التي تعتمد عليها، فحينها يمكنك استبدال القناة من إعدادات الراوتر للهروب من عنق الزجاجة. أيضاً هذا التطبيق يستعرض لك جميع المتصلين بشبكة الإنترنت الخاصة بك وبهذا الشكل لن يتمكن أي شخص من سرقة النطاق الترددي لديك لأنك ستكون قادراً على اكتشاف جميع المتصلين بالشبكة.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

10- Secure VPN – Fast VPN Proxy

هل تحتاج مني أن أحدثك عن أهمية تطبيقات VPN؟ أعتقد أن إجابتك هي “لا” ولكن إذا كانت هذه المرة الأولى التي تسمع فيها عن تطبيقات وخدمات VPN فدعني أخبرك عنها سريعاً. هذه الخدمات Virtual Private Network تعني الشبكة الخاصة الافتراضية التي تجعلك قادر على تصفح الإنترنت بعنوان IP مزيف وهمي حتى لا يمكن لأي جهة التصنت عليك أو مراقبة حركة مرورك على الإنترنت، وبهذا الشكل حتى مزود خدمة الإنترنت نفسه لن يستطيع مراقبة حركة مرورك.

ولكن الشبكات الخاصة الافتراضية لديها مميزات عديدة أخرى والتي من بينها القدرة على تصفح مواقع الإنترنت المحجوبة على منطقتك، كما أنها توفر طبقة حماية إضافية ضد عمليات التسلل والتطفل التي تشنها القراصنة والمتسللين. كل ما عليك فعله هو تثبيت التطبيق واختيار خادم من الخوادم المتاحة في مناطق ودول متفرقة حول العالم وهكذا انتهيت. أصبحت الآن مثل “اللهو الخفي” الذي لا يمكن لأي أحد تتبعه. للأسف قد تؤثر على سرعة التصفح والتحميل بعض الشيء ولكن حاول أن تبحث عن أفضل وأسرع خادم قريب منك وستكون راضي تماماً عن النتائج.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

11- Video Downloader

نجد العديد من مقاطع الفيديو على الإنترنت، ولكننا لا نعلم كيف نقوم بتنزيلها على ذاكرة الهاتف. ولذلك تطبيق Video Downloader هنا لمساعدتك في القدرة على تنزيل أي مقطع فيديو من على الإنترنت على ذاكرة الهاتف بسهولة. ولأنه تطبيق احترافي فهو يتيح لك أيضاً إيقاف التحميل بشكل مؤقت ومعاودة استكماله في أي وقت لاحق وهي ميزة ضرورية جداً عند مواجهة انقطاع في اتصال الإنترنت أوي أي شيء من هذا القبيل.

التطبيق يعمل في الخلفية بشكل طبيعي وقادر على تحميل عدد كبير من مقاطع الفيديو في نفس الوقت وبسرعات عالية ويدعم تحميل الفيديوهات بجودة ودقة عالية ويدعم تنزيل مقاطع الفيديو الطويلة والكبيرة من حيث الحجم والقدرة على استئناف التنزيلات التي واجهت فشل في عملية التنزيل من قبل والقدرة على إيقاف التنزيل مؤقتاً أو معاودة استكماله في أي وقت لاحق والعديد من المزايا الأخرى.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

12- طريق المسلم | حقيبة الصائم

تطبيق طريق المسلم هو تطبيق إسلامي شامل يحتوي بشكل يومي على رسائل متجددة تساعد على التفاؤل والشعور بالرضا والسعادة. ستجد نصائح تساعدك في تحسين صحتك في رمضان من خلال النصائح الطبية وطرق التغذية الصحية السليمة في رمضان ومزايا علمية وطبيعة من فوائد تأخير السحور في الشهر الكريم.

السعر : مجاني