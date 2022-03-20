أبل تستعد لإطلاق أقوى شريحة لكمبيوتر شخصي

في إطار سعيها لمنافسة شركة إنتل، كشفت شركة أبل الأمريكية عن تطوير معالج قوي أطلقت عليه M1 Ultra.

وروجت الشركة الأمريكية لشريحتها الجديدة، من خلال وصفها بأقوى شريحة يتم إنتاجها لكمبيوتر شخصي في العالم.

وقالت أبل إنّها ستستخدم المعالج الجديد لأول مرة في جهاز ماك استديو، الذي كشفت عنه خلال المؤتمر الذي عقدته على الإنترنت في 15 مارس الجاري.

وللحصول على M1 Ultra يتم توصيل شريحتين من M1 Max معاً، مع تكنولوجيا التوصيل التي طورتها الشركة الأمريكية.

وكانت أبل قد استغنت عن معالجات إنتل في العام 2020، بعدما أطلقت معالجها M1 الموفر للطاقة والذي أثار ضجةً كبيرةً عند إطلاقه.

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