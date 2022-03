دراسة: الإفراط في القيلولة قد يزيد خطر الإصابة بالخرف

كشفت دراسة علمية جديدة أن أخذ قيلولة طويلة أثناء النهار يمكن أن يؤدي إلى تسارع الشيخوخة وألزهايمر.‏

ومن اشهر الأمراض التي يُعاني منها كبار السن هو الخرف وألزهايمر، حيث مع تقدم العمر يتعرض الأشخاص للعديد من المشاكل الصحية، وخصوصاً الأمراض العقلية،

ويكون علاج هذه الحالات صعب إلى حد ما، لكن إذا تم اكتشاف هذه الحالات قبل أو في بداية حدوثها، قد نستطيع منعها من التطور.

وبحسب ما نقل موقع “الطبي” عن الدراسة جديدة، فإن زيادة عدد مرات أو عدد ساعات القيلولة خلال النهار، قد يكون علامة على حدوث خلل في القدرات الذهنية للشخص، واتجاهه للإصابة بالخرف والزهايمر.

ويُعاني كبار السن من عدة أمراض، ويشعرون بالألم باستمرار، وهذا يؤدي إلى قلة جودة النوم في الليل، مما يؤدي إلى زيادة فترة النوم خلال النهار.

وشملت الدراسة 1400 شخص، تتراوح أعمارهم بين 74 إلى 88 سنة، واستمرت هذه الدراسة لمدة 14 عام. كل عام يقوم المشاركون في الدراسة بارتداء أداة تعقب، تلتقط بياناتهم الحركية، حيث وجد العلماء أنه لا توجد حركة ما بين 9 صباحاً حتى 7 مساءاً، تم تفسيره على أنه قيلولة.

لكن العلماء يعرفون أنه قد يكون عبارة عن عدم نشاط حركي فقط، مثل أنهم يشاهدون التلفاز أو يقرءون كتاب، لذا طور العلماء خوارزمية لتمييز القيلولة عن عدم الحركة، وقاموا بحساب مدة القيلولة خلال اليوم بأكمله.

وخلال الـ 14 عام، وجد العلماء أن الأشخاص الذين لم يصابوا بأي خلل عقلي زادت مدة القيلولة 11 دقيقة، في حين زادت مدة القيلولة 24 دقيقة في الأشخاص الذين تم تشخيصهم بخلل عقلي بسيط، أما في الأشخاص الذين شخصوا بالزهايمر زادت مدة القيلولة 68 دقيقة.

كما أوضحت الدراسة أن الأشخاص الذين يأخذون قيلولة واحدة على الأقل، لأكثر من ساعة كل يوم أكثر عرضة للإصابة بالزهايمر بنسبة 40 %.

وقالت مؤلفة الدراسة، الدكتورة يو لينج، وهي الأستاذ المساعد في الطب النفسي في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو: “قد تكون القيلولة الطويلة إشارة على تسارع الشيخوخة، وإذا لم تكن معتادا على أخذ قيلولة ولاحظت أنك بدأت تشعر بالنعاس أكثر في اليوم، فقد يكون ذلك إشارة إلى تدهور الصحة المعرفية”.

الجدير بالإشارة إلى أن القيلولة الصحية تتراوح ما بين 15 إلى 20 دقيقة في اليوم، بحد أقصى 30 دقيقة في اليوم، ويجب أن تكون قبل الساعة 3 مساءاً، وذلك لكي تحقق القيلولة فائدتها دون أن تسبب خلل في النوم الليلي.

كما يجب زيادة وعي الأشخاص حول علاقة القيلولة بأمراض العقل، وخاصةً مع كبار السن فيجب زيارة الطبيب عند زيادة فترات القيلولة بشكل ملفت. يمكن للشخص أن يحافظ على صحة عقله، عن طريق وضع الأولوية للنوم الليلي، مع الحفاظ على مدة وجودة النوم.

