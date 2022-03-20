Realme GT Neo3 هو هاتف الألعاب التالي لشركة ريلمي!

أكدت شركة ريلمي مؤخراً أنها تستعد من أجل إطلاق هاتف Realme GT Neo3 خلال شهر مارس الجاري ولكنها لم تصرح بالموعد الدقيق للإطلاق.

بدأت شركة ريلمي مؤخراً الترويج للهاتف على موقع Weibo الصيني وقد أصدر أحد المديرين التنفيذيين للشركة بياناً يحتوي على الكثير من التفاصيل المثيرة للاهتمام.

لهذا السبب قررت شركة ريلمي التركيز على عنصر الألعاب

وفقاً لبيان Xu Qi فلقد تجاوز عدد مستخدمي هواتف Realme GT Neo أكثر من 2 مليون مستخدم خلال العام الأول من إصدار السلسلة. جدير بالذكر أنه تم الكشف عن هاتف Realme GT Neo لأول مرة في 31 مارس من العام الماضي وتم طرحه للبيع في 8 أبريل من نفس العام.

علاوة على ذلك، فلقد أكد المدير التنفيذي للشركة بأن أكثر من نصف مالكي هواتف ريلمي هم في الحقيقة من عشاق الألعاب. ولذلك، اتخذت شركة ريلمي قرارها النهائي بضرورة التسويق لسلسلة Realme GT Neo على أنها هواتف ألعاب عصرية.

وقد أعلنت الشركة مؤخراً شراكتها مع مطوري اللعبة الشهيرة Honor of Kings National Competition ولكننا لا نعلم إلى أي شيء قد تؤول هذه الشراكة في النهاية.

الجيل الأخير من هاتف Realme GT Neo2 لا يوفر أداء رائع فحسب، وإنما يقدم أيضاً تصميماً مذهلاً من حيث الشكل والمظهر الجمالي. ويبدو أن الشركة الصينية تريد الاستمرار في الالتزام بهذا النهج مع الجيل القادم.

مواصفات هاتف Realme GT Neo3

في الحقيقة، شركة ريلمي لم تفصح بأي تفاصيل دقيقة حول مواصفات هاتف Realme GT Neo3. ولكن بناءً على التسريبات التي تم رصدها الأيام الماضية، فمن المتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة عرض OLED قياس 6.7 بوصة بألوان 10Bit ومعدل تحديث 120Hz.

سيتم تشغيل الهاتف بواسطة شريحة ميديا تيك الرائدة Dimensity 8100 SoC. وبالنسبة لقدرات التصوير الفوتوغرافي، سوف سيحتوي الهاتف على مستشعر رئيسي Sony IMX766 بدقة 50 ميجابكسل مدعوم بنظام التثبيت البصري OIS.

بالإضافة إلى المستشعر الرئيسي، فهناك وجود لعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. ستحتوي الشاشة على كاميرا بدقة 16 ميجابكسل للصور الشخصية والمكالمات المرئية.

بالتأكيد سيعمل الهاتف بأحدث إصدار من واجهة Realme UI المستندة على نظام أندرويد 12 وسيستمد الهاتف طاقته من بطارية ضخمة بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة ومن المحتمل أن تستفيد من تقنية الشحن فائق السرعة التي أعلنت عنها الشركة مؤخراً بقدرة 150 وات.