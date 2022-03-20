زينة مكي ستلعب دور البطولة النسائية في فيلم الهيبة

بعد طول انتظار كشف المنتج صادق الصباح عن الفنانة التي ستلعب دور البطولة النسائية في فيلم الهيبة، وقال إنّ الفنانة اللبنانية زينة مكي ستكون شريك الفنان تيم حسن في الفيلم المقرر عرضه في عيد الأضحى.

وأشار إلى أنّ الفيلم سيكون مستمداً من روح مسلسل الهيبة، لكنّ أحداثه ستدور في مكان بعيد عنها، ووعد الجمهور بعمل سينمائي وفني مميز.

من جانبها أكدّت الفنانة اللبنانية الأمر من خلال منشور على إنستغرام قالت فيه: إنّها حاولت إخفاء الأمر ليكون مفاجأة لجمهورها، وأكدّت أنّ الآن هو الوقت المناسب للكشف عنه.

من جهة أخرى تحدث المخرج سامر البرقاوي عن الفيلم، وقال إنّه لن يكون امتداداً لأحداث سلسلة الهيبة، وأكدّ ارتباطه بها من ناحية الشخصيات فقط.

يذكر أنّ سلسلة الهيبة التي امتدت ل5 مواسم ولعب بطولتها الفنان تيم حسن حققت نجاحاً كبيراً في الوطن العربي.

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