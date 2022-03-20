تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – مجموعة مختارة من التطبيقات العملية والعروض المجانية الحصرية!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

مصحف أحكام التجويد

هو عبارة عن تطبيق يحتوي على مصحف التجويد المعلم مع الألوان المفيدة في ضبط التلاوة، حيث يعرض لك التطبيق أمثلة عملية من المصحف لأحكام التجويد بالألوان (أكثر من 2700 مثال) وإمكانية الاستماع للتلاوة أيضاً.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

خصم 50% على تطبيق حل المسائل الحسابية و الرياضيات!

هذا التطبيق مخصص لحل مسائل الرياضيات، وهو الأول من نوعه لأنه يدعم حل مسائل الرياضيات باللغة العربية من خلال الكتابة باستخدام الآلة الحاسبة العربية و من خلال الصوت، كما يدعم حل مسائل الرياضيات باللغة الانجليزية بتصوير المسالة أو كتابياً أو صوتياً.

عرض خاص للعودة الى المدارس احصل على تطبيق حل الرياضيات مع برومو كود عند الضغط عليه تحصل على خصم أكثر من 50% أي فقط 1.5$ للأسبوع. العرض حصري لفترة محدودة. ينتهي العرض عند نفاذ أكواد الخصم. اشتراك الخصم يمتد لخمسة أسابيع و يمكن أن يتوفر حينها خصم آخر.

اضغط على الرابط المرفق هنا للحصول على العرض من جهاز الايفون او الايباد الخاص بك

تطبيق Weather Now للطقس

هو تطبيق للطقس يتيح لك عرض توقعات الطقس بطريقة عرض جذابة وصور ثلاثية الأبعاد للأرض بالإضافة إلى ويدجت مميز يمكن إضافته للشاشة الرئيسية.

السعر : مجاني لفترة محدودة

إضغط هنا للتحميل

دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

إضغط هنا للتحميل

تطبيق Brass لتغيير الأيقونات وتصميم الويدجت

تحديث iOS 14 و iPadOS 14 فما أحدث يتيح تغيير الأيقونات وإضافة الويدحت إلى الشاشة الرئيسية، تطبيق Brass يتيح لك عمل ذلك بسهولة حيث يتيح العديد من الأيقونات والسمات وإمكانية تصميم ويدجت على ذوقك لإضافته للشاشة الرئيسية لتعديل شكلها بالطريقة التي تريد.

السعر : تحميل مجاني

إضغط هنا للتحميل

تطبيق Halo PDF لإنشاء ملفات PDF وتصوير المستندات

هو تطبيق مميز يتيح لك تصوير المستندات وتحديد الأوراق وترتيبها وإنشاء ملفات PDF منها من أجل سهولة مشاركتها أو طباعتها مجدداً. التطبيق سريع وسهل الاستخدام.

السعر : مجاني لفترة محدودة

إضغط هنا للتحميل

تطبيق SnapCinema لتصوير الفيديو بفلاتر قديمة

هو تطبيق يتيح لك تصوير الفيديو بفلاتر مميزة ليبدو الفيديو كما لو مصوراً بكاميرا قديمة هناك فلاتر عديدة منها الملون ومنهاالأبيض والأسود وكلها تعطي نفس انطباع الشكل القديم.

السعر : مجاني لفترة محدودة

إضغط هنا للتحميل

تطبيق GIF Maker لصناعة الصورة المتحركة

هو تطبيق يمكنك من إنشاء الصور المتحركة بصيغة GIF بسهولة سواء عبر تحويل مجموعة من الصور إلى صورة متحركة أو تحويل فيديو أو تصوير فيديو وحفظه بتلك الطريقة، وغير ذلك من المزايا الرائعة.

السعر : تحميل مجاني