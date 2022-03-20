نقص الأوراق يدفع سريلانكا لإلغاء امتحانات ملايين الطلاب

اضطرت سريلانكا لإلغاء امتحانات ملايين الطلاب في البلاد بسبب نفاذ ورق الطباعة الخاص بنماذج الامتحانات والإجابة.

وقالت الهيئة التعليمية في البلاد إنّ امتحانات الفصل الأول المقرر عقدها في الأسبوع الأخير من شهر مارس الجاري تقرر تأجيلها إلى أجل غير مسمى.

وبررت الأمر بالنقص الحاد في الورق نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد وتعد أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها سيرلانكا منذ استقلالها عام 1948.

يذكر أنّ سريلانكا تمر بأزمة مالية خانقة، وتواجه نقصاً حاداً في العملات الصعبة اللازمة لتمويل الواردات، فيما أشارت إدارة التعليم إلى عجز دور التعليم عن تأمين نقد أجنبي لاستيراد الأوراق والحبر اللازمين لطباعة الأوراق، كما ذكرت مصادر رسمية إنّ نقص الأوراق سيحرم 4.5 مليون طالب من تقديم امتحاناتهم.

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