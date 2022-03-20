منوعات

التحقيق يفتح مجددا في قضية السيدة التي غرقت في الغسالة

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر المستشار النائب العام المصري في 20 مارس الجاري أمراً بإعادة فتح التحقيق بقضية وفاة امرأة من مدينة بيلا غرقاً في الغسالة.

قرار النائب العام جاء بناءً على التظلم الذي قدمته عائلتها، والذي اتهمت من خلاله زوجها وعائلته بقتلها.

وكان شقيق المرأة الراحلة التي تدعى أمنية قد عمد لنشر القصة على شكل تغريدات على حسابه في تويتر، مع هاشتاج ” حادثة الغسالة، قتلت أم انتحرت”، وقال علاء إنّ حادثة وفاة شقيقته وقعت في 2 يوليو 2021، بعد ولادتها ب45 يوماً.

وأشار علاء لعدم اقتناعه برواية زوجها الذي قال إنّه استيقظ ووجدها ميتة في الغسالة، مؤكداً انتحارها لعدم وجود غسيل في الغسالة يؤدي لحدوث تكهرب.

وأضاف شقيق أمينة إنّهم صعدوا في الساعة 8 صباحاً إلى منزلها بعدما سمعوا أصواتاً تأتي منه، ليصدموا بوجود أمينة ميتة منذ 6 ساعات، بدون أن يقوم زوجها وحماتها بمحاولة إنقاذها أو إسعافها.

وأوضح أنّ تقرير الوفاة حدّد السبب ب “سفكسيا الغرق”، وأنّ التيبس الذي بدأ في الظهور على الفم يؤكد وقوع الوفاة قبل 6 ساعات، وهذا ما دفعهم للاتجاه للنيابة من أجل إعادة التحقيق في القضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك