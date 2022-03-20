التحقيق يفتح مجددا في قضية السيدة التي غرقت في الغسالة

أصدر المستشار النائب العام المصري في 20 مارس الجاري أمراً بإعادة فتح التحقيق بقضية وفاة امرأة من مدينة بيلا غرقاً في الغسالة.

قرار النائب العام جاء بناءً على التظلم الذي قدمته عائلتها، والذي اتهمت من خلاله زوجها وعائلته بقتلها.

وكان شقيق المرأة الراحلة التي تدعى أمنية قد عمد لنشر القصة على شكل تغريدات على حسابه في تويتر، مع هاشتاج ” حادثة الغسالة، قتلت أم انتحرت”، وقال علاء إنّ حادثة وفاة شقيقته وقعت في 2 يوليو 2021، بعد ولادتها ب45 يوماً.

وأشار علاء لعدم اقتناعه برواية زوجها الذي قال إنّه استيقظ ووجدها ميتة في الغسالة، مؤكداً انتحارها لعدم وجود غسيل في الغسالة يؤدي لحدوث تكهرب.

وأضاف شقيق أمينة إنّهم صعدوا في الساعة 8 صباحاً إلى منزلها بعدما سمعوا أصواتاً تأتي منه، ليصدموا بوجود أمينة ميتة منذ 6 ساعات، بدون أن يقوم زوجها وحماتها بمحاولة إنقاذها أو إسعافها.

وأوضح أنّ تقرير الوفاة حدّد السبب ب “سفكسيا الغرق”، وأنّ التيبس الذي بدأ في الظهور على الفم يؤكد وقوع الوفاة قبل 6 ساعات، وهذا ما دفعهم للاتجاه للنيابة من أجل إعادة التحقيق في القضية.

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