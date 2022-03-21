أوبو تعتزم إطلاق هاتف Oppo K10 يوم 23 مارس وهذا هو ما نتوقعه!

من المقرر أن تُعلن شركة أوبو عن هاتف Oppo K10 يوم 23 مارس المقبل. جدير بالذكر أن هاتف Oppo K3 الذي ظهر لأول مرة في عام 2019 كام أخر هاتف للشركة ضمن عائلة Oppo K ولكن يبدو أن العلامة التجارية الصينية تريد إعادة إحياء السلسلة من جديد، حيث ظهرت الصفحات الخاصة بهاتف Oppo K10 على موقع الشركة الرسمي بالفعل.

في الحقيقة، بعض مواقع البيع بالتجزئة بدأت في عرض الهاتف في بعض دول آسيا ومن بينها الهند، وهو متاح الآن للطلب المُسبق على بعض مواقع البيع الإلكتروني مثل موقع FlipKart.

استطعنا من خلال هذه العروض أن نلقي نظرة سريعة على شكل وتصميم الهاتف والتكهن بالمواصفات التي من المتوقع أن يحتوي عليها.

بادئ ذي بدء، سيتم تجهيز هاتف Oppo K10 بشاشة تمتاز بتصميم الفتحة المثقبة لإيواء كاميرا الصور الشخصية ومكالمات الفيديو. سيعمل الهاتف بواسطة معالج كوالكم متوسط المدى Snapdragon 680 SoC.

أما بالنسبة لهواة التصوير الفوتوغرافي بالهواتف الذكية فسوف يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل ومن المتوقع أن توفر هذه الكاميرا صور عالية الدقة والوضوح وستنتج صور قابلة للاستخدام على مواقع التواصل الاجتماعي.

في الجانب الخلفي توجد الكاميرا الرئيسية التي هي عبارة عن مستشعر بدقة 50 ميجابكسل. سيتوفر الهاتف باللون الأسود أو باللون الأزرق. وبجانب الهاتف، من المحتمل أن تُعلن الشركة أيضاً عن سماعة أذن لاسلكية جديدة باسم Oppo Enco Air2 TWS.

مواصفات هاتف Oppo K10 المحتملة

بناءً على تسريب موقع 91Mobile الأسبوع الماضي فقد تم التأكيد على احتواء هاتف Oppo K10 على شاشة IPS LCD قياس 6.5 بوصة بدقة +FHD بمعدل تحديث 90Hz مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مصحوبة بمستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وعدسة لاستشعار العمق بدقة 2 ميجابكسل.

كما ذكرنا لكم منذ قليل، سيتم تشغيل الهاتف بواسطة شريحة Snapdragon 680 SoC وهي شريحة أقل من متوسطة ولكني سيتم تجهيز الهاتف بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع سعة تخزين داخلية 128 جيجابايت قابلة للزيادة عن طريق فتحة توسعة microSD.

سيعمل الهاتف بواجهة ColorOS 11.1 المستندة على أندرويد 11 وهو أمر محبط للغاية بالنظر إلى طول المدة الزمنية التي مرت علينا منذ أن أطلقت شركة جوجل أندرويد 12 بشكل رسمي.

سيستمد الهاتف طاقته من بطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات. يُقال أن الهاتف سيصل بسعر 184$ دولار أمريكي تقريباً. على كل حال، ستتضح الأمور بشكل أفضل بمجرد أن يصبح الهاتف بشكل رسمي يوم 23 مارس.