العالم يحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون

تحت شعار” المشاركة والدمج الفعال”؛ يحتفل العالم في 21 مارس باليوم العالمي لمتلازمة داون.

وعمدت منظمة الأمم المتحدة إلى اختيار هذا اليوم كمناسبة للاحتفال ليكون متزامنًا مع أول أيام فصل الربيع واحتفالات العالم بعيد الأم.

وتقام في هذا اليوم مجموعة من الأنشطة الصحية والتنموية في كافة أنحاء العالم، الرامية إلى تسليط الضوء على أهمية هذه الفئة، وحقوقها، وطريقة الدفاع عنها، وحمايتها من التنمر.

كما يتم خلاله تقديم مجموعة كبيرة من الأنشطة المتعلقة بالتعامل مع هذه الفئة الحساسة، والتي تحتاج إلى رعاية واهتمامٍ كبير.

ويحمل شعار هذا العام إشارات كثيرة حول أهمية تنمية المواهب الموجودة لديهم، وإعطائهم الفرص اللازمة للاندماج في المجتمع والتعامل مع أقرانهم، وبخاصة الحالات الخفيفة التي يمكن أن تندمج في المجتمع بكل سهولة.

يذكر أن متلازمة داون اضطراب وراثي في جينات الإنسان يحدث بسبب انقسام الخلايا بصورة غير متساوية، مما يؤدي إلى تغيرات في النمو والملامح، والإصابة بإعاقة ذهنية بدرجات مختلفة.

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