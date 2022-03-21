تطبيق تيليجرام – هل تبدأ موجة حظر عالمية للتطبيق الشهير؟

تطبيق المراسلة الشهير تيليجرام Telegram سوف يتم حظره في البرازيل بعد حكم أصدرته المحكمة البرازيلية العليا، فهل يمكن أن يشعل ذلك شرارة حظر عالمية للتطبيق؟

المحكمة العليا البرازيلية رأت أن التطبيق لا يمتثل للقوانين المنظمة في البرازيل عندما يتعلق الأمر بمنع مشاركة “محتوى خطير” على التطبيق، ولذا قررت حظره داخل البلاد.

نتيجة لذلك ، من المرجح أن تتم إزالة تطبيق تيليجرام من متجر تطبيقات الآب ستور وجوجل بلاي والأنظمة الرقمية الأخرى في البرازيل وفقاً للقرار التنفيذي الصادر كذلك من وزير الاتصالات البرازيلي.

هذا القرار ألزم جميع الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات بوقف خدمات تيليجرام داخل البلاد وإلا التعرض لغرامة قدرها 20 ألف دولار يومياً، كما تم إبلاغ جوجل وابل بضرورة إزالة التطبيق من المتجر.

السبب وراء حظر تطبيق تيليجرام هو استخدام المعارضة البرازيلية له بكثافة، وكذلك انتشار مجموعات تجارة السلاح والمخدرات وعدم استجابة تيليجرام لطلبات الحكومات بالكشف عن هوية أصحاب تلك المجموعات بحسب الحكومة البرازيلية.

رد تيليجرام بحذف المجموعات والقنوات التي طلبت الحكومة البرازيلية، واعتذر التطبيق عن التجاهل الغير متعمد والذي كان راجعاً بالأساس إلى إرسال الحكومة البرازيلية رسائل على بريد إلكتروني خاطيء للتطبيق!

حظر تيليجرام على نطاق واسع؟

لمن لا يعلم فتطبيق تيليجرام هو تطبيق من تطوير الأخوين الروسيين باڤل دوروف ونيكولاي دوروف، والآن هناك حرب قائمة بين روسيا وأوكرانيا ولا يكاد يمر يوم بدون فرض عقوبات على روسيا والخدمات المتعلقة بها من قريب أو بعيد.

على الرغم من كون تيليجرام تطبيق آمن نسبياً ويشتهر بالحفاظ على خصوصية مستخدميه إلا أن هناك مخاوف متصاعدة بشأن أن تطال العقوبات التقنية المفروضة على روسيا التطبيق.

بحسب ما هو معروف لا علاقة لتطبيق تيليجرام بالحكومة الروسية ومطوري التطبيق على خلاف كبير مع الحكومة الروسية للكشف عن بيانات المستخدمين لدرجة حظر التطبيق نفسه داخل روسيا من 2018 حتى 2020.

على عكس ما هو متوقع، فإن تطبيق تيليجرام له شعبية واسعة في روسيا وأوكرانيا على حد سواء، ويعتبر تيليجرام هو تطبيق المراسلة الأكثر شعبية في أوكرانيا.

كان أحد أسباب حظر التطبيق سابقاً في روسيا، رفض مطوري التطبيق الروس مشاركة بيانات المستخدمين الأوكران مع الحكومة الروسية وقد دفعهم ذلك إلى مغادرة روسيا حيث يقيم الأخوان دوروف الآن في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

لا يتوقع أن تشمل العقوبات التقنية حظر تطبيق تيليجرام على نطاق أوسع، لكن مع تطور الحرب وتصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية تظل كل الاحتمالات واردة.

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