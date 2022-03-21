كورونا يقلص خلايا الشم في الدماغ

أظهرت دراسة جديدة، أجراها باحثون تابعون للبنك البيولوجي في المملكة المتحدة؛ أن خلايا الشم في الدماغ تتقلص بعد الإصابة بكورونا.

واعتمد الباحثون في هذه الدراسة على بيانات تصوير دماغ 785 شخصًا، منهم 401 شخصًا أصيبوا بكورونا، و384 لم يصابوا بالفيروس، وقاموا بمقارنة حالة الدماغ قبل وبعد الإصابة بكورونا.

وركز الباحثون على مناطق الدماغ المرتبطة بالشم، ووجدوا انخفاضًا كبيرًا في حجم المادة الرمادية، وزيادة كبيرة في تلف الأنسجة في مناطق معينة مرتبطة بنظام الشم لدى المصابين بفيروس كورونا.

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا خفيفة إلى متوسطة تعرضوا لتشوهات أكبر في مناطق الدماغ المتعلقة بالرائحة بعد 4,5 أشهر من إصابتهم بالفيروس، مقارنةً بالأشخاص الذين لم يصابوا به، بالإضافة إلى حدوث تلف في أنسجة المخ وانكماش في الدماغ.

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