كاظم الساهر يقيم عزاء أم ولديه في لوس أنجلوس

أقام الفنان كاظم الساهر عزاء زوجته السابقة عروبة وأم ولديه وسام وعمر في مسجد الفاروق في مدينة لوس أنجلس الأميركية.

وبدا الحزن والتأثر واضحًا على قيصر الأغنية العربية في الصور التي التقطت له خلال تواجده في العزاء، ونشرت على صفحته الرسمية في موقع فيس بوك.

وكان الفنان العراقي قد أعلن، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفاة زوجته السابقة الجمعة 18 مارس الجاري.

وقام كاظم الساهر بتأجيل حفلاته المتبقية في جولته الأميركية بعد وفاة عروبة الساهر، حيث قال: بسبب ظروف غير متوقعة تم تأجيل حفلي أمريكا وكندا لوقتٍ لاحقٍ، وخيّر حاملي التذاكر ما بين الاحتفاظ بها للموعد الجديد أو طلب استرداد المبلغ.

يذكر أن كاظم الساهر تزوج عروبة في سن 19 عامًا، واستمر زواجهما ثلاث سنوات، وأثمر عن إنجاب ولديه وسام وعمر.

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