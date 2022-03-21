غوغل يحتفل بعيد الأم.. على طريقته الخاصة

هنأ محرك بحث غوغل أمهات العالم بعيد الأم الذي يصادف 21 مارس من كل عام على طريقته الخاصة.

وقام محرك البحث الشهير بنشر مجموعة من الصور المعبرة عن هذه المناسبة، والتي ظهرت على صفحته الرئيسة بشكلٍ متتابع.

ففي الصورة الأولى ظهرت يد طفل صغير ويد والدته التي تقوم على تعلميه والاهتمام به، ومن ثم صور يد الأم وهي تغسل يد الطفل أثناء تعليمه النظافة الشخصية، كما ظهرت في إحدى الصور الأم وهي تعلم أبنائها الزراعة، بالإضافة لصور عدة تدل على عمق العلاقة بين الأم وأطفالها، فهي تساعد أطفالها منذ لحظة ولادتهم حتى يشتد ساعدهم.

يذكر أن العديد من دول العالم تحتفل بعيد الأم بشكلٍ سنوي في هذا التاريخ؛ تكريمًا للعطاء والتضحيات الكبيرة التي تقدمها الأم في تربية الأطفال، وانعكاس هذه التربية على المجتمع.

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