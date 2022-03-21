دنيا وإيمي سمير غانم تستذكران والدتهما الراحلة برسائل مؤثرة

استذكرت الفناتان المصريتان دنيا وإيمي سمير غانم، والدتهما الراحلة دلال عبد العزيز، في أول عيد أمّ يمر عليهما دونها، وذلك من خلال رسائل حزينة ومؤثرة.

وقامت إيمي بنشر صورة تجمعها بأمها وشقيقتها دنيا على حسابها الرسمي في انستغرام، وعلّقت عليها برسالة حزينة، عايدت بها والدتها الرحلة، وتمنت أن يكون عيدها في الجنة.

أما دنيا؛ فقد نشرت صورة لوالدتها على حسابها على انستغرام، ودعت لها بالرحمة والمغفرة، وأكدت شوقها إليها، واختتمت الرسالة بتوجيه الشكر لها ولوالدها الفنان الراحل سمير غانم على الحب والخير والرضا والإيمان الذي تعلمته منهما.

يذكر أن دلال عبد العزيز فارقت الحياة في أغسطس الماضي بعد إصابتها بفيروس كورونا أثناء تصوير مسلسل عالم موازي، في حين توفي زوجها سمير غانم في مايو متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا أيضًا.

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