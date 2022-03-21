احترس.. الإجهاد يصيبك بالجلطات الدماغية

روسيا – أكد الدكتور ياروسلاف أشيجمين، أخصائى أمراض القلب والأوعية الدموية، التأثير السلبى للإجهاد على صحتك.

وأشار ياروسلاف إلى أن الإجهاد يسبب ارتفاع ضغط الدم، وينتج عنه التأثير على عضلة القلب والتعرض للجلطات الدماغية.

وأوضح أن الإجهاد المزمن قد يؤثر سلبا على القلب والأوعية الدموية، مضيفا أن الإجهاد الذى يستمر لأيام عدة يسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم، وذلك وفقا لما جاء فى “روسيا اليوم”.

وقال أن أخصائى أمراض القلب كانوا يعتقدوا أن الإجهاد الحاد يشكل خطورة على القلب، ولكن اتضح أن للإجهاد المزمن تأثيرا كارثيا فى الصحة، لأنه بسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم.

وأضاف أن ارتفاع مستوى ضغط الدم يؤدى إلى اضطرابات فى الدورة الدموية والتأثير فى عمل عضلة القلب، والإصابة بالجلطات الدماغية، وذلك لأن ضغط الدم المرتفع يضر بأعضاء الجسم السليمة ثم يلحق الضرر بالدماغ ويسبب ضعف الذاكرة وانخفاض الوظائف المعرفية، كما يؤثر فى حالة قاع العين.

لذا ينصح الأخصائى كل من يعانى من الإجهاد بضرورة مراقبة مستوى ضغط الدم بصورة منتظمة، لتجنب المشكلات المرتبطة به، وللتغلب على الإجهاد يمكن ممارسة تمارين التنفس وعدم الانفعال مع كل ما يجرى واتباع روتين يومى منظم.