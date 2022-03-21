مايكروسوفت تطلق كاميرا أعمال مميزة

طرحت شركة مايكروسوفت الأميركية كاميرا أعمال جديدة بدقة عالية أطلقت عليها Smart Camera.

وقالت الشركة إن كاميرتها الجديدة مخصصة للوحة البيضاء التفاعلية Surface Hub2 للأعمال.

وزودت مايكروسوفت هذه الكاميرا بعدسة ذات زاوية فائقة الاتساع تصل إلى 136 درجة، بدقة وضوح 12 ميغا بيكسل.

وتعد هذه الكاميرا مناسبة للاجتماعات لاحتوائها على مجموعة كبيرة من خصائص الذكاء الاصطناعي، كتصحيح تشوهات الصورة بشكلٍ تلقائي، وإظهار جميع أعضاء الاجتماعي.

وستحتوي الكاميرا على معالج رائع بقدرة حوسبية تصل إلى 1 تيرافلوت.

يذكر أن مايكروسوفت ستوفر كاميراتها الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 800 دولار.

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