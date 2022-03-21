تلغرام يتصدر قائمة أكثر التطبيقات شعبية في روسيا

تمكن تطبيق تلغرام من التفوق على تطبيق واتس آب للمرة الأولى في تاريخه، بعدما نجح في تصدر قائمة أكثر التطبيقات استخدامًا في روسيا منذ بداية مارس الجاري.

وقالت شركة “ميغا فون” للاتصالات إنّ الدراسة التي أجرتها أظهرت زيادة حصة تلغرام في إجمالي حركة تبادل الرسائل من 48% إلى 63% في أول أسبوعين من شهر مارس، مقارنةً بذات الفترة من فبراير الماضي.

وأشارت الشركة إلى أن شعبية التطبيق نمت بشكلٍ كبير منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وبات واحدًا من أهم المصادر للحصول على المعلومات والأخبار.

وساهمت القيود المفروضة على الوصول إلى برامج المراسلة الفورية ووسائل التواصل الاجتماعي في روسيا في نمو التطبيق على حساب واتس آب الذي عرف تراجعاً في تبادل الرسائل من 48% إلى 32% مقارنةً بالفترة ذاتها من شهر فبراير.

وأصبح تلغرام وسيلة التواصل الأولى للروسيين، وتصدر قائمة تطبيقات المراسلة الفورية في 82 منطقة روسية.

يذكر أن معظم شركات التكنولوجيا حظرت العديد من خدماتها عن روسيا؛ بسبب حربها على أوكرانيا.

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