الرئيسية صحتك احذر.. 7 أطعمة هتخليك كسلان طول اليوم

إنجلترا – كشفت عدة دراسات طبية أن هناك بعض الأطعمة التى من الممكن أن تصيب الجسم بالخمول والكسل بعد تناولها.

وأوضح موقع “ويب طب” أن هذه الأطعمة يجب إعادة النظر في تناولها وتجنبها بقدر المستطاع، حيث تتمثل فى:

حبوب الإفطار

كشف موقع ويب طب أن كثيرا من الأفراد يعتقد أن الإفطار الأفضل للكبار والصغار هو حبوب الإفطار، إلا أن الحبوب التي تحتوي على كم كبير من السكريات يمكن أن تضر بصحتك وتكون من أبرز أطعمة تسبب انخفاض مستوى الطاقة لديك.

وتابع: “السكر يرفع الطاقة سريعًا ولكن هذا لا يستمر لفترة طويلة، وسرعان ما يرتفع مستوى السكر في الدم، وحينما يحدث ذلك فإنه يحدث اضطراب في الأجزاء المسؤولة عن التنبه بالدماغ وبالتالي تفقد قدر كبير من الطاقة، ولذلك يجب اختيار الأنواع الصحية من حبوب الإفطار والتي لا تحتوي على قدر كبير من السكريات.

الخبز الأبيض

هناك كثير من أنواع الخبز التي يتم تصنيعها بالدقيق الأبيض والتي يُنصح بتجنبها واستبدالها بالخبز المصنوع من الدقيق الأسمر.

ولفتت الدراسات الطبية أن الكربوهيدرات المصنوعة من الدقيق الأبيض تُسبب ارتفاعا شديدا في نسبة السكر بالدم، والذي ينخفض بعد ذلك بشكل كبير فتكوالتى ن من أكثر أطعمة تسبب انخفاض مستوى الطاقة لديك.

مشروبات الطاقة

مشروبات الطاقة مصنوعة للعمل على المدى القصير، حيث تملأ الجسم بالكافيين والسكر لفترة ويشعر الشخص بالطاقة والنشاط، ولكن بعد ذلك سوف تنخفض نسبة السكر في الدم أكثر من ذي قبل وبالتالي يزداد تعب الجسم وقلة نشاطه وطاقته فيما بعد.

مشروبات الكافيين

إذا أصبحت تعتمد على الكافيين للحصول على الطاقة وخاصةً في الأوقات القريبة من النوم، فإنها سوف تضر جسمك لأنه يقلل من رغبتك في النوم، وبالتالي لا تحصل على القدر الكافٍ منه، وهذا بالطبع سيؤدي إلى انخفاض الطاقة لديك.

الأطعمة منخفضة الحديد

عندما ينقص من النظام الغذائي الخاص بك، فسوف يقلل من مستويات الطاقة في جسمك ويزداد شعورك بالتعب والخمول.

ولذلك يُنصح أن يحتوي غذائك اليومي على كمية مناسبة من الأطعمة التي تحتوي على الحديد مثل الخضروات الورقية واللحوم والكبد والمأكولات البحرية، بالإضافة إلى المكسرات والفواكه المجففة والشوكولاتة الداكنة.

الأطعمة المقلية

أكد ويب طب أن الأطعمة المقلية والمتشبعة بالزيوت والدهون تحتاج إلى وقت طويل حتى يتم هضمها بالجسم، وبالتالي يحتاج الجسم إلى عمل مجهود كبير لنقل الدم من الأطراف إلى الأعضاء، ممّا يترك الجسم بطاقة أقل لمدة 6 إلى 8 ساعات.

ينطبق هذا على مختلف الأطعمة البطيئة في الهضم، مثل الأطعمة التي تحتوي على الدهون الضارة والتي تستهلك طاقة الجسم أثناء هضمها.

الأغذية منخفضة السعرات الحرارية

إذا قمت بتقنين السعرات الحرارية التي تتناولها بشكل يومي أكثر من اللازم، فسوف يعطي دماغك الإشارة بالجوع، مما يؤدي إلى بطء عملية الأيض وانخفاض مستوى الطاقة في الجسم.

والأفضل، كما تؤكد الدراسات الطبية هو تناول كمية مناسبة من الأطعمة على فترات منتظمة، وعدم إهمال أي وجبة من الوجبات الأساسية، أو تنتظر حتى تشعر بالجوع الشديد.