ايباد اير 5 – لماذا يشتكي البعض من تصميم الجهاز؟

بدأ إطلاق جهاز ايباد اير 5 الذي أعلنت عنه ابل مؤخراً بمعالج M1 القوي بالتوازي مع إطلاق هاتف ايفون SE إصدار 2022 لكن بعد وصول الجهاز للمشترين ظهرت بعض الشكاوى.

التحسينات الأساسية في جهاز ايباد اير 5 تتمحور حول المعالج الجديد القوي M1 وتحسين الكاميرا الأمامية مع تقنية Center Stage التي تجعلك دوماً في منتصف المشهد.

الآن بعد إصدار الجهاز يشتكي العديد من العملاء من مشاكل في التصميم الخارجي، حيث يقول البعض أن لوح الألمنيوم الخلفي رقيق جدًا ويعطي شعوراً بأنه “فارغ من الداخل” في اليد.

اشتكى العديد من مستخدمي جهاز ايباد اير 5 الجديد من أن اللوح الخلفي الرقيق المصنوع من الألمنيوم وبأنه يصدر “صرير” عند الإمساك به.

أحد العملاء الذين قاموا بشراء الجهاز كتب منشوراً على موقع Reddit أوضح فيه المشكلة كالآتي:

“لقد طلبت وتلقيت اليوم جهازين من نوع iPad Air 2022 باللون الأزرق وأنا مصدوم بعض الشيء. اللوح الخلفي المصنوع من الألومنيوم أرق كثيرًا من جهاز ايباد 4 الذي أمتلكه أيضًا. يمكنك أن تشعر بالبطارية تقريبًا من خلال اللوحة عندما تمسك بالجهاز. الجهازان أيضاً يصدران أصواتاً تشبه الصرير عند حملهما باليد”

علق مستخدمون آخرون على ليقولوا إنهم واجهوا مشكلات مماثلة مع الجهاز. قال أحد المستخدمين إن الضغط الخفيف على الظهر يسبب تشوه في الشاشة، بينما أفاد آخر أن الجزء الخلفي المصنوع من الألومنيوم واهٍ للغاية “لدرجة شعوره ما بداخل الجهاز من الخلف”. ومع ذلك ، قال بعض مالكي ايباد اير 5 أنهم لم يواجهوا مثل هذه المشكلة.

لم تعلق ابل رسمياً على الأمر حتى الآن. قد تكون تلك المشكلة محدودة في بعض الأجهزة، وفي كل الأحوال إذا اشتريت الجهاز وواجهت مشكلة من هذا النوع يحق لك إرجاع الجهاز واسترجاع أموالك بحسب ما ينص ضمان أجهزة ابل.