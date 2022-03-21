سامسونج تُطلق كل من Galaxy A33 5G و A73 5G وهذه هي مواصفاتهم الكاملة

لو أردت رأيي الشخصي فسوف أؤكد لك بأن شركة سامسونج تصنع العديد من الهواتف الذكية الرائدة الأكثر من رائعة ولكنها في الواقع تقدم في كل عام عدداً لا حصر له من هواتف الفئة المتوسطة المقنعة جداً والتي يمكن الاعتماد عليها في مختلف المهام بغض النظر عن مجال أعمالك أو أولويات استخداماتك.

نعم، نحن نتحدث هنا عن سلسلة هواتف Galaxy A الرائعة التي تقع في المرتبة الثانية مباشرة أسفل مرتبة Galaxy S الرائدة. فإذا كنت تتمنى امتلاك هاتف Galaxy S ولكنك تواجه مشكلة عجز في الميزانية فتأكد أنك لن تندم على ذهابك في النهاية إلى هاتف من Galaxy A.

وخلال حدث الإطلاق عبر الإنترنت للشركة الكورية فقد أعلنت عن هاتف Galaxy A53 والذي قمنا بتغطية جميع مواصفاته في تقرير أخر. ولكن بجانب ذلك تطرقت أيضاً سامسونج للكشف عن كل من Galaxy A33 5G و Galaxy A73 5G.

ربما البعض قد يتساءل لماذا تهتم سامسونج بنصاعة عدد كبير من هواتف Galaxy A، وللإجابة على هذا السؤال يجب أن نتذكر أن هناك تفاوت كبير في فئات مستخدمي الطبقة المتوسطة.

ولذلك، تحاول الشركة الكورية أن توفر هاتف Galaxy A لكل فئة من هذه الفئات وأن يتمكن كل مستخدم من شراء هاتف يحمل شعار علامته التجارية المفضلة. باختصار شديد، سامسونج تحاول غزو قطاع هواتف الفئة المتوسطة بأكبر عدد ممكن من الهواتف الذكية.

تم الإعلان عن كل من Galaxy A33 و Galaxy A73 بشكل رسمي

لفترة طويلة من الوقت تابعنا معكم العديد من التسريبات التي تخص هذين الهاتفين على وجه التحديد ولقد عرفنا عنهم بالفعل الكثير من التفاصيل على مدار الأيام القليلة الماضية. ولكن بما أن الشركة أعلنت عنهما بشكل رسمي فيمكننا مشاركة هذه المواصفات معكم بصورة أكثر تفصيلاً.

يحتوي هاتف Galaxy A73 5G على شاشة قياس 6.7 بوصة بدقة +FHD بمعدل تحديث 120Hz ويعمل بواسطة معالج Snapdragon 778G SoC مقترناً بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزينية بسعة 256 جيجابايت.

جدير بالذكر أن هاتف Galaxy A33 يعمل بواسطة معالج Exynos 1280 SoC وبنفس مساحة الذاكرة العشوائية مع سعة تخزين داخلية 128 جيجابايت. لحسن الحظ أن كلا الهاتفين يحتويان على فتحة لقارئ بطاقات الذاكرة الخارجية microSD التي تتسع لمساحة تخزين إضافية بسعة 1 تيرابايت كحد أقصى.

يتمتع هاتف Galaxy A73 بكاميرا خلفية قوية تمتاز بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل وعدسة لاستشعار العُمق بدقة 5 ميجابكسل. في الأمام توجد كاميرا بدقة 32 ميجابكسل للصور الشخصية.

يعمل هاتف Galaxy A73 5G بواسطة بطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات ويأتي الهاتف بنظام أندرويد 12 وواجهة One UI 4.1. وسوف نستعرض لكم الآن مواصفات هاتف Galaxy A73 بالتفصيل…

الشاشة: قياس 6.7 بوصة بدقة +FHD بمعدل تحديث 120Hz بتصميم Infinity-O محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 5

قياس 6.7 بوصة بدقة +FHD بمعدل تحديث 120Hz بتصميم Infinity-O محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 5 المعالج : Qualcomm Snapdragon 778G SoC يحتوي على معالج رسومي Adreno 642L

: Qualcomm Snapdragon 778G SoC يحتوي على معالج رسومي Adreno 642L الرامات والتخزين: 6 + 128 جيجابايت أو 8 + 256 جيجابايت + فتحة microSD

6 + 128 جيجابايت أو 8 + 256 جيجابايت + فتحة microSD نظام التشغيل: واجهة One UI 4.1 المستندة على نظام أندرويد 12

واجهة One UI 4.1 المستندة على نظام أندرويد 12 الخط: ثنائي الشريحة مع فتحة هجينة لبطاقة microSD

ثنائي الشريحة مع فتحة هجينة لبطاقة microSD الكاميرا الخلفية: مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 مع الدعم لتقنية التثبيت البصري OIS + عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 + عدسة عُمق بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 + عدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 + وحدة إضاءة Flash LED

مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 مع الدعم لتقنية التثبيت البصري OIS + عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 + عدسة عُمق بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 + عدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 + وحدة إضاءة Flash LED الكاميرا الأمامية: مستشعر بدقة 32 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2

مستشعر بدقة 32 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 الماسح الضوئي لبصمات الأصابع: مدمج في الشاشة

مدمج في الشاشة أنظمة الدفع الإلكتروني: Samsung Pay

Samsung Pay الحماية: تصنيف IP67 لمقاومة الماء والغبار

تصنيف IP67 لمقاومة الماء والغبار الصوت: منفذ USB-C بالإضافة إلى سماعات ستريو مزدوجة مضبوطة بواسطة AKG + الدعم لتقنية Dolby Atmos

منفذ USB-C بالإضافة إلى سماعات ستريو مزدوجة مضبوطة بواسطة AKG + الدعم لتقنية Dolby Atmos الوزن: 181 جرام

181 جرام الأبعاد: 7×76.1×7.6 مم

7×76.1×7.6 مم الاتصالات: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC

5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC البطارية: سعتها 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات

سعتها 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات السعر والتوفر: لم يتم تحديد السعر بعد

مواصفات هاتف Galaxy A33 5G أقل تواضعاً

كما ذكرنا لكم منذ قليل، يتم تشغيل هاتف Galaxy A33 5G بواسطة معالج سامسونج الخاص Exynos 1280 SoC مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

الجانب الأمامي للهاتف عبارة عن لوحة عرض Super AMOLED بتصميم Infinity-U شق على شكل قطرة ماء لإيواء الكاميرا الأمامية بدقة +FHD بمعدل تحديث 90Hz قياس 6.4 بوصة.

بالنسبة إلى قدرات التصوير الفوتوغرافي، يحتوي الهاتف على مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل مدعوماً بتقنية التثبيت البصري OIS، جنباً إلى جنب مع عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل وعدسة لاستشعار العمق بدقة 2 ميجابكسل.

في الأمام توجد كاميرا بدقة 13 ميجابكسل ويحتوي الهاتف على بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 25 وات.

للأسف جميع الهواتف الذكية التي أعلنت عنها شركة سامسونج خلال حدث Galaxy Awesome Unapcked 2022 تُباع بدون شاحن مُرفق في العلبة وهو اتجاه سائد تحاول جميع الشركات اتباعه من أجل توفير نفقات مالية أكبر في تكاليف التصنيع ولكنها بالطبع ستقنعنا أنها الطريقة المثالية لتقليل النفايات الإلكترونية للحفاظ على البيئة.

على كل حال، أنت مُضطر لشراء شاحن 25 وات من أجل الاستفادة من أقصى سرعة شحن تدعمها هواتف Galaxy A لعام 2022. الأخبار الجيدة أن الهواتف لديها تصميم قوي وبنيان متين حاصل على تصنيف IP67 لمقاومة الماء والغبار. وفيما يلي نستعرض لكم مواصفات هاتف Galaxy A33 5G بالتفصيل…