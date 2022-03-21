إصابة الفنانة وفاء عامر بكدمات في قدمها

كشفت الفنانة المصرية وفاء عامر عن إصابتها بكدمات في قدمتها، من خلال نشرها لفيديو لمكان الإصابة على حسابها الرسمي في فيس بوك.

وعلّقت النجمة المصرية على الفيديو بالقول: للمرة الرابعة على التوالي كدمات شديدة في القدم وباقي أنحاء الجسم، وأشارت إلى أنّها لا تُحب نشر الأشياء السلبية عادةً، لكنّها بحاجة الدعاء والدعم في هذه اللحظات.

وحظي المنشور بتفاعلٍ كبيرٍ من محبيها، الذين تمنوا لها الشفاء العاجل.

وتعرف الفنانة وفاء عامر نشاطاً كبيراً في الموسم الرمضاني القادم من خلال مشاركتها في 4 أعمال، هي “بيت الشدة” الذي ستلعب بطولته المطلقة، ومسلسل “جزيرة غمام” الذي سيجمعها بمي عز الدين وطارق لطفي، ومسلسل “راجعين يا هوى” الذي ستظهر فيه إلى جانب الفنان خالد النبوي، بالإضافة لمسلسل “السر” الذي تأجل عرضه لأكثر من عام.

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