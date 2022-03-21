تحديث Gmail على أندرويد يجلب رموزاً للتمييز بين منصتي Chat وSpace

أعلنت شركة غوغل الأمريكية عن توفير تحديث جديد لتطبيق Gmail على نظام أندرويد، وقالت إنّ التحديث الجديد سيجلب رموزاً جديداً تساعد المستخدمين في التفريق بين الإشعارات الواردة من منصتي Space و Chat التابعتين لها.

وكانت رموز المنصتين تظهر للمستخدمين في شريط الحالة على شكل فقاعة مملوءة، مع فقاعة أخرى خلفها.

أما بعد التحديث الجديد فسيكون الإشعار الوارد من منصة Chat عبارة عن فقاعة رسالة واحدة محددة، وبها مساحة فارغة، في حين سيكون الإشعار الوارد من منصة Space عبارة عن 3 أشخاص يقفون إلى جانب بعضهم البعض.

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