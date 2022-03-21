ستاربكس تخطط للاستغناء عن أكوابها الشهيرة بحلول العام 2025

كشفت شركة ستاربكس الشهيرة عن وضعها خطة لاستبدال أكوابها الورقية والبلاستيكية أحادية الاستخدام، بأخرى قابلة لإعادة الاستخدام عدّة مرات.

وقالت الشركة في بيانٍ رسمي، إنّها تعمل على تنفيذ هذا الأمر خلال مدّة 3 سنوات من خلال دفع العملاء للانضمام لبرنامج “الكوب المستعار”.

وستطلب ستاربكس من العملاء استعارة كوب من الفرع أو إحضار أكوابهم الخاصة، واستخدامها ثم إعادتها للفرع الذي سيتولى مهمة تنظيفها وإعادتها لهم ليستخدموها مجدداً.

وأكدت الشركة قيامها باختبار البرنامج في عدّة أسواق، من أجل معرفة الطرق التي ستُحفز من خلالها العملاء على استخدام هذه الأكواب.

ومن المتوقع أن تعمل ستاربكس على دفع العملاء للانضمام لبرنامج “الكوب المستعار”، من خلال زيادة أسعار المنتجات المباعة في الأكواب أحادية الاستخدام، وتقديم خصومات لمستخدمي الأكواب القابلة لإعادة الاستخدام.

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