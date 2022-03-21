رحمة رياض تفوز بجائزة الموريكس وتهديها لوالدتها

فازت الفنانة العراقية رحمة رياض بجائزة الموريكس دور، لأفضل مطربة عربية للمرة الثالثة عن أغنيتها الخليجية الكوكب.

وعبّرت الفنانة العراقية عن سعادتها بالتكريم الثالث لها في الموريكس دور، وأهدت الجائزة لوالدتها بمناسبة عيد الأم.

ونشر حساب الموريكس دور على إنستغرام صورة من تكريم رحمة الرياض بالجائزة، خلال الحفل الذي أقيم في مدينة دبي الإماراتية بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء في العالم العربي.

وأغنية الكوكب من كلمات ماهر العزاوي، وألحان علي صابر، وتوزيع محمد صابر.

يُذكر أنّ رحمة رياض أطلقت قبل عدّة أيام أغنية “ساعة رمل” باللهجة اللبنانية، وتصدرت من خلالها الترند في عدّة دول عربية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية