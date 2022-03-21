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عاصي الحلاني يتألق في حفلة كوبا

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أحيا الفنان اللبناني عاصي الحلاني حفلة كاملة العدد في كوبا، حضرها عدد كبير من أبناء الجالية العربية.

وقدّم فارس الأغنية العربية خلال الحفلة باقة من أغانيه القديمة والجديدة، بالإضافة إلى مجموعة من المواويل التي ألهبت حماس الجمهور الذي تفاعل معها بشكلٍ كبير.

وشارك النجم اللبناني عدّة فيديوهات من الحفلة على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليها بالقول: ليلة من العمر في كوبا، وعبّر عن سعادته بالحضور والتفاعل الكبير للجالية العربية في كوبا، وشكرهم على محبتهم الكبيرة التي أظهروها له.

وكان الفنان اللبناني قد أحيا خلال شهر فبراير عدّة حفلات، بمناسبة عيد الحب.

يُذكر أنّ عاصي الحلاني سيحيي حفلاً في تركيا في 4 مايو القادم، بمناسبة عيد الفطر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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