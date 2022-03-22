تغير لون الأظافر يدل على الإصابة بهذه الأمراض

حذّرت مجلة “أبوتيكن أومشاو” الألمانية من تغير لون الأظافر، وقالت إنّ هذا التغير يدلّ على الإصابة ببعض الأمراض.

وأشارت المجلة إلى أنّ اللون الأبيض يدل على وجود فطريات أو الإصابة بالتسمم أو تليف الكبد، في حين يدل اللون البني أو الأسود على وجود جرح أدى لحدوث نزيف تحت الجلد أو على الإصابة بسرطان الجلد الأسود، بينما يدل اللون الأزرق على قصور القلب أو أحد أمراض الرئة الخطيرة، أما اللون الأصفر فيظهر بسبب الصدفية أو فطريات الأظافر.

وقالت المجلة الألمانية إنّ اتخاذ النصف العلوي من الظفر للون البني المائل للأحمر، والنصف السفلي للون الأبيض يدل على الإصابة بأمراض الكلى.

ودعت المجلة لاستشارة الطبيب المختص فور ظهور هذه العلامات، من أجل تحديد أسبابها وعلاجها.

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