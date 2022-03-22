واجهة One UI 4.1 تجلب العديد من المزايا لعدد أكبر من هواتف سامسونج جالكسي!

كشفت شركة سامسونج النقاب عن سلسلة هواتفها الرئيسية لعام 2022 وهي سلسلة Galaxy S22 التي تتألف من ثلاثة هواتف وجميعها تأتي بأحدث إصدار من واجهة المستخدم المخصصة من شركة سامسونج One UI 4.1 المستندة على نظام أندرويد 12.

عند مقارنة الإصدار الجديد من الواجهة مع الإصدار السابق One UI 4.0 فلن نلاحظ العديد من الاختلافات الجوهرية، ولكن يجلب الإصدار الجديد مجموعة من بعض الميزات التي كنا نتطلع لاستخدامها والاستفادة منها.

تحاول الواجهة الجديدة تنفيذ أو إجراء بعض التغييرات على ميزات النظام الرئيسية وذلك من أجل تحسين تجربة المستخدم الشاملة مع الهواتف الذكية.

مؤخراً فقط، أكدت الشركة الكورية الجنوبية العملاقة أن الإصدار الجديد من الواجهة الذي نتحدث عنه “One UI 4.1” سيكون متاح على عدد أكبر من هواتف سامسونج جالكسي خلال وقت قريب.

تضمن الشركة بهذا توفير أحدث الميزات الجديدة لعدد أكبر من المستخدمين وتؤكد على التزامها بوعدها من حيث توفير الدعم البرمجي لأكبر عدد من عملاء الشركة المخلصين.

سيمنحك التحديث الأخير العديد من الميزات الضرورية الهامة والمفيدة، بدءًا من ميزات الكاميرا الديناميكية، مروراً بإمكانية تحرير الصور، وحتى لوحة المفاتيح التي تعمل بنظام Grammarly لتصحيح الأخطاء اللغوية.

سيتوفر التحديث الجديد لعدد أكبر من أجهزة سامسونج جالكسي بدءًا من الجيل الأخير لهواتف الشركة القابلة للطي Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3، بالإضافة إلى هواتف سلسلة Galaxy S21 وعدد كبير من هواتف الشركة متوسطة المدى Galaxy A والجهاز اللوحي Galaxy Tap S7 FE.

أيضاً سيكون التحديث متاح لأجهزة أخرى مثل سلسلة هواتف Galaxy S20 و Z Fold و Z Flip و Galaxy S10 والعديد من هواتف Galaxy Note وحواسيب Galaxy Tap S وعدد أكبر من هواتف Galaxy A.

قائمة الهواتف المؤهلة للحصول على واجهة One UI 4.1 من سامسونج

Galaxy S21 5G / S21 Plus / S21 Ultra 5G + S21 FE 5G

Galaxy S20 / S20 Plus / S20 Ultra / S20 FE 5G

Galaxy Z Fold 2 / Galaxy Z Fold 5G / Galaxy Z Fold

Galaxy Z Flip 5G / Galaxy Z Flip

Galaxy Note 20 / Note 20 Ultra / Note 10 Plus 5G / Note 10 Plus

Galaxy S10e / S10 / S10 Plus / S10 5G

Galaxy A Series

Galaxy Tap S Series

الهواتف السابقة المؤهلة سوف تحصل على الميزات الجديدة في واجهة One UI 4.1 مثل أدوات الويدجيت الذكية وتطبيق الكاميرا الجديد Expert Raw وميزة Object Eraser لمحو الكائنات والأشياء من الصور ووضع Pro الاحترافي على عدد أكبر من كاميرات الهواتف.

ضمن الميزات الجديدة أيضاً الوضع الليلي للصور والتقويم الذكي وميزة الذاكرة العشوائية الافتراضية الإضافية ونظام الدفع عن طريق Samsung Pay والمشاركة عبر Google Due ولوحة المفاتيح المدعومة بنظام Grammarly وجلب العديد من ميزات الكاميرا لتطبيقات الطرف الثالث مثل اسنتجرام.