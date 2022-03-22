اكتشاف سن حيوان ماموث عاش قبل 20 ألف عام بولاية أيوا

أسفرت أعمال البناء في عقار مملوك لكلية أيوا عن اكتشاف غير عادي، حيث تم العثور على سنّ لحيوان ماموث يعتقد أنه عاش منذ أكثر من 20,000 عام.

وقال الباحث جاستن بلوويت إنه كان يراقب العمل في مشروع محطة رفع لمدينة شيلدون في عقار مملوك لكلية مجتمع نورث ويست آيوا عندما اكتشف سنًا ضخمًا مكشوفًا عن طريق التنقيب.

يشتبه بلوويت، الذي كان مهتمًا منذ فترة طويلة بالحفريات، في أن السنّ كان من أسنان الماموث، وتم تأكيد الأمر من قبل تيفاني أدريان، أستاذة علم الأحافير في جامعة أيوا.

وقالت أدريان في بيان صحفي لشركة DGR Engineering: “في حين أن اكتشاف بقايا الماموث ليس نادرًا في ولاية أيوا، فبمجرد ظهور العظام والأسنان في العراء، يمكن أن تتفكك وتختفي سريعًا لأنها ليست متحجرة بالكامل، وهذا ما جعل الاكتشاف الأخير مهمًا.

وأضافت أن السنّ كانت على الأرجح تحت الأرض منذ آخر قمة جليدية، والتي يعتقد أنها حدثت منذ أكثر من 20 ألف عام.

وأعطت المسؤولين تعليمات للحفاظ على السنّ المشبعة بالمياه بشكل صحيح ، لأن السماح لها بالجفاف بسرعة كبيرة قد يتسبب في تفككها.

وقال تشيس ويدجا ، كبير أمناء جامعة ولاية شرق تينيسي، إن السن الذي يبلغ وزنه 11.2 رطلاً ينتمي إلى ماموث بالغ.

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