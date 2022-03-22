عروض متجر هواوي مصر 2022 بمناسبة شهر رمضان المبارك

متجر هواوي مصر الإلكتروني يقدم الآن العديد من العروض الحصرية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك. العروض تشمل كافة منتجات هواوي المتاحة للجمهور بخصومات كبيرة أو هدايا مجانية قيّمة تحصل عليها عند إتمام الشراء من المتجر.

العروض والصفقات التي ستكون متاحة على متجر هواوي متعددة وتضمن عروضاً خاصة على الهواتف المحمولة وصفقات رائعة على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية و الأجهزة القابلة للارتداء و الأجهزه الصوتية و أجهزه الاتصال، أي تقريباً كافة منتجات هواوي.

العروض في متجر هواوي مصر سوف تكون متاحة من يوم 25 إلى 31 مارس 2022. (تخلف عروض متجر هواوي من دولة لأخرى عروض متجر هواوي السعودية مثلاً ستكون متاحة من 4 إلى 30 إبريل 2022).

العروض على متجر هواوي مصر سوف تشمل كل شيء تقريباً من الهواتف الذكية إلى الأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة الصونية والشاشات وغيرها من الأجهزة.

عروض هواوي في رمضان 2022 ستكون متنوعة ما بين عروض الباقات، قسيمة شراء، ومنتج جديد ، وعرض البيع المفاجئ فضلاً عن الهدايا المجانية والتخفيضات والهدايا التي يمكن أن تصل قيمتها إلى 2000 جنيه مصري أو يزيد.

مثلاً على متجر هواوي ستجد هاتف هواوي نوفا 9 متاح بخصم يصل إلى 800 جنيه مصري هدية مجانية هي سماعات هواوي FreeLace اللاسلكية التي يزيد سعرها الأصلي عن 1000 جنيه مصري، أو هاتف هواوي نوفا 8 مع سماعات FreeBuds Pro مجاناً، أو هواوي نوفا 9 SE مع هدايا يصل مجموعها إلى 1800 جنيه مصري.

على المتجر أيضاً ستجد أيضاً كافة منتجات هواوي الجديدة مثل وحواسيب MateBook E ولوحيات MatePad الجديدة وغيرها من المنتجات وكل منها يأتي بمجموعة هدايا مميزة مثل سماعات لاسلكية أو سوارات أو ساعات ذكية أو فأرة أو هارد تخزين خارجي وغيرها.

تعتبر تلك فرصة مناسبة لشراء أي من منتجات هواوي الأصلية من متجرها الرسمي لضمان سلامة الأجهزة وسريان ضمانها، وتلبي تلك العروض كافة احتياجات المستخدم لأنها تشمل كافة فئات الأجهزة التي تقدمها هواوي للجمهور.

يمكن الشراء من متجر هواوي والسداد ببطاقات الائتمان فيزا أو ماستر كارد أو غيرها من خدمات الدفع الإلكترونية المختلفة أو حتى الدفع عند الاستلام، علماً بأن متجر هواوي مصر يوفر شحن مجاني للمنتجات التي تريد قيمتها عن 350 جنيه مصري، وبذلك تحصل على منتجات هواوي الأصلية بأفضل صفقة مع ضمان موثوق وشحن سريع.