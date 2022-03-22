كيف تؤثر شبكات الجيل الخامس 5G على بطارية الايفون؟

منذ العام الماضي بدأت ابل في توفير شبكات الجيل الخامس 5G على الايفون بدايةً من سلسلة ايفون 12 ثم ايفون 13 وأخيراً هاتف ايفون SE إصدار 2022. وإذا كان البعض يتساءل عن تأثير الجيل الخامس 5G على بطارية الايفون فهذا المقال سوف يجيبك نقلاً عن اختبارات أجرتها صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

في هذا الاختبار قام محررو الصحيفة بتشغيل مقاطع فيديو على يوتيوب مرة على شبكات الجيل الخامس 5G ومرة أخرى على شبكات الجيل الرابع 4G LTE.

الاختبار شمل ثلاثة هواتف ايفون هي ايفون SE إصدار 2022 وايفون 13 ميني وايفون 13 برو بالإضافة إلى ايباد اير 5.

لا يبدو الاختبار دقيقاً للغاية لكنه يظهر فارق ملحوظ في عمر البطارية بين وضع الهاتف على شبكات الجيل الخامس 5G والجيل الرابع 4G LTE.

النتائج أظهرت نقص متفاوت في عمر البطارية على هواتف الايفون المختلفة قُدّر بحوالي ساعة تقريباً على هاتف ايفون SE إصدار 2020 وساعة نصف لكل من ايفون 13 ميني وايباد اير 5، وساعتين ونصف لهاتف ايفون 13 برو عند تشغيل تلك الهواتف على شبكات الجيل الخامس مقارنة بشبكات الجيل الرابع التي تعطي عمر أطول نسبياً للبطارية.

هذه الهواتف كانت متصلة بشبكات الجيل الخامس عبر ترددات sub-6GHz 5G وهي ترددات أقل سرعة من ترددات mmWave 5G فائقة السرعة.

هذه النتائج لا تختلف كثيراً عن الاختبارات السابقة التي أجريت حول تأثير شبكات الجيل الخامس على بطارية ايفون 12 والتي أظهرت فارقاً بنحو 20% في أداء البطارية لصالح شبكات الجيل الرابع مقارنة بشبكات 5G.

من أجل تقليل تأثير شبكات الجيل الخامس 5G على بطارية الايفون يمكن تفعيل خيار “5G تلقائي” أو “Auto 5G” والذي يفعل وضع البيانات الذكي Smart Data Mode والتي تسمح للهاتف التبديل بين شبكات الجيل الخامس والرابع تلقائياً بحسب التطبيق الذي يستخدمه واستهلاكه للبيانات ووفقاً لقوة وجودة إشارة شبكات الجيل الخامس.