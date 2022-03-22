انسحاب أنغام من حفلها بدار الأوبرا بمناسبة عيد الأم

واجهت المطربة المصرية أنغام موقفاً محرجاً قالت إنه يمر بها لأول مرة حيث أثار جمهورها شغباً بسبب رداءة الصوت في حفلة لها بمناسبة عيد الأم على مسرح دار الأوبرا بالعاصمة المصرية القاهرة، ما دفعها للانسحاب من الحفلة.

وتحدثت أنغام إلى الجمهور لتهدئة اعتراضاتهم قائلة:”من فضلكم عايزة واحد بس يتكلم، وأنا مش شايفة مشكلة في الصوت” إلا أنهم لم يتوقفوا، لتغادر المسرح مؤقتاً غاضبة بسبب تواصل الضجة، من قبل الجمهور.

بعد إصلاح المشكلة من قبل المهندسين، عادت أنغام للمسرح وسط تصفيق الجمهور وهتافاته في اعتذار ضمني في هتاف واحد :”بنحبك يا أنغام”، لتبادلهم التحايا وتستكمل حفلها، معتذرة بسبب ما حصل: “سامحوني معلش أنا أسفة”.

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