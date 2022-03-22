بطل الهيبة يتحصل على جائزة الممثل العربي

أحرز الممثل السوري تيم حسن جائزة الممثل العربي للعام عن مسلسل “الهيبة جبل” في حفل الموريكس دور”، بنسخته الدولية الأولى المقامة في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وأطل “تيم” على جمهور الحفل عبر مقطع فيديو على الشاشة، موجهاً رسالة شكر ومحبة لتكريمه، معتبراً أن نجاح سلسلة الهيبة جاء بعد جهد طويل من الجميع، وقال إنه سعيد لكونه حافظ على ذات المستوى، خلال أجزاء “الهيبة” الخمسة.

يشار إلى أن حفل دبي شهد أيضاً تكريمات أخرى ومن أبرز المكرمين في نسخة هذا العام من نجوم العالم العربي الممثل السوري محمود نصر والمطربة العراقية رحمة رياض، والفنانة الإماراتية أحلام الشامسي والمغني العالمي ريد وان وغيرهم.

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